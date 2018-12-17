Народ против! Москвичи объявили общий сбор на митинг протеста

Прекратить «точечную» застройку, отдать под суд строительную мафию и обеспечить общественный контроль за действиями чиновников – с такими требованиями москвичи выйдут 23 декабря на общегородской митинг протеста. Акция согласована, подчеркивают ее организаторы. Сбор объявлен на площади у станции метро «Улица 1905 года». Сообщения в митинге активно расходятся по соцсетям, и люди пишут, что намерены принять в нем участие.

Горожане намерены предъявить мэрии Москвы и ее главе Сергею Собянину список из 12 требований. В частности, жители столицы хотят провести масштабную экспертизу всех градостроительных решений последних лет. Все признанные незаконными документы немедленно отменить, а виновных – наказать. Кроме того, москвичи требуют от мэра ликвидировать самую секретную в столице градостроительно-земельную комиссию (ГЗК), «которая присвоила себе основные функции по градостроительной политике, работает в закрытом режиме без учета мнения рядовых жителей, большинство решений штампует без обсуждения». Вместо нее, жители требуют создать открытые общественно-государственные комиссии: градостроительную, экологическую, гаражную, по ремонту зданий и по переработке твердых отходов.

Потребуют жители столицы работать Межведомственную Комиссию при правительстве Москвы по выявлению «точечной» застройки. Такая же комиссия в 2007-2009 годах выявила и признала «точечными» более 180 объектов.

Москвичи также настаивают на изменении Градостроительного кодекса столицы, сделав решения публичных слушаний по организации местных референдумов обязательными для исполнения городскими властями. На референдумы же будут выносить вопросы о строительных решениях.

«Департаменту природопользования и охраны окружающей среды Москвы провести совместно с представителями общественности ревизию застраиваемых экологических и природных зон, – говорится в документе, который горожане намерены передать в мэрию. – Отменить все строительные работы в этих зонах. Организовать в ближайшее время совещание по данной проблематике в департаменте с участием общественных организаций и инициативных групп жителей города».

Горожане также планируют потребовать от властей остановить тотальный снос гаражей – а в случае сноса давать людям бесплатно машиноместа или возмещать стоимость этой собственности, причем с учетом морального ущерба.

Кроме того, москвичи не хотят жить в непосредственной близости от новых транспортных развязок и магистралей – поэтому властям стоит рассмотреть вопрос об их отселении и пересмотреть свои строительные проекты, чтобы вынести такие дороги из жилых кварталов.

В числе требований – решение проблемы обманутых дольщиков, строительство новых мусороперерабатывающих комплексов, чтобы не травить больше москвичей и жителей Подмосковья, публичный контроль за программой реновации, аудит работы всех управляющих компаний в Москве с привлечением общественности. Нарушители должны будут объясняться с Мосжилинспекцией и прокуратурой, полагают горожане.

Вместе с тем жители столицы требуют и полного исполнения обязательств по проведению капитального ремонта домов, построенных до 1991 года. «Капитальный ремонт остальных многоквартирных домов финансировать путем предоставления собственникам помещений беспроцентного государственного кредита, с погашением после принятия работ», – говорится в документе.

Организаторами митинга, как сообщается на сайте общественного движения Моссовет, стали общественники, гражданские активисты столицы, а также жители района Кунцево – который стал скандально известен после попытки ГК «ПИК» реализовать проект по сносу 37 крепких жилых домов, чтобы построить на освободившейся земле свои многоэтажки. Кроме того, митинг поддержали некоторые независимые муниципальные депутаты и общественные движения.

В соцсетях сотни человек объявили о своем намерении прийти на акцию протеста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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