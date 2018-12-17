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Понедельник, 17 декабря 2018, 17:01 мск

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ЧП в Подмосковье: обрушилась крыша здания, под завалами остаются люди

Фото: 50.mchs.gov.ru

Сегодня утром в Подмосковье обрушилась кровля производственного здания компании «Техно Групп». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня в 09:55 в городском округе Дзержинск на улице Академика Жукова, 2. Площадь обрушения кровли составила 170 квадратных метров. Есть пострадавшие, они доставлены в ЦГБ г. Дзержинский.

В настоящий момент в разборке завалов привлечено 35 единиц техники, 116 человека. К месту следует дополнительная техника.

Как уточняет «Интерфакс», причиной обрушения крыши мог стать выпавший снег. Кроме этого изначально сообщалось, что под завалами находилось от 4 до 8 человек. К этому моменту спасателям удалось извлечь трех человек. По предварительным данным, в результате ЧП предположительно погибли один или двое рабочих.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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