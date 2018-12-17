Обрушение крыши в Подмосковье: три человека погибли

Стали известны новые подробности сегодняшнего ЧП в Подмосковье, где в городском округе Дзержинский обвалилась крыша производственного здания. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 216 УК РФ).

В ведомстве уточнили, что под завалами оказались рабочие, трое из которых погибли. Предварительно установлено, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение.

«Трое рабочих, находящихся непосредственно на крыше, при ее обрушении погибли, четверо рабочих, которые были внутри, – с различными травмами госпитализированы в больницу», – отметили в СКР.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, продолжается разбор завалов и осмотр места происшествия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.12.18

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