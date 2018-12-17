Гибель пяти мужчин в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье после отравления угарным газом пятерых мужчин возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как сообщалось, ЧП произошло накануне, 16 декабря, в нежилом здании в городском округе. Домодедово. Тела пяти мужчин с признаками отравления угарным газом были обнаружены в оборудованном под котельную помещении для обеспечения системы водяного отопления и системы горячего водоснабжения. Установлено, что погибшими являются граждане ближнего зарубежья в возрасте от 28-ти до 59-ти лет.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты газовый баллон, газовая плита и бутылки со спиртосодержащей продукцией.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.12.18

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