В Москве силовики провели рейд в общежитии: задержаны студенты из Ингушетии, изъяты наркотики и оружие

В Москве сотрудники полиции и Росгвардии провели рейд в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе и задержали студентов за хранение наркотиков и травматического оружия. Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью вуза Светлана Лучко.

«Сегодня в общежитии по адресу улица Волгина, дом 8 корпус 1 МВД совместно с Росгвардией провели профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений. В ходе мероприятий изъяты наркотические средства и травматическое оружие. В отношении причастных лиц ведется проверка», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Лучко отметила, что некоторые студенты после профилактической беседы были отпущены и вернулись к занятиям.

При этом, как стало известно, задержанные являются студентами из Ингушетии. «По поручению главы республики Юнус-Бека Евкурова со стороны постпредства проводится вся необходимая работа по выяснению обстоятельств произошедшего, установлению личностей задержанных студентов. Также работают правоохранительные органы Мы ждем результатов расследования», – отметил источник в постпредстве и добавил, что ситуация находится на контроле вице-премьера правительства республики – постпреда региона в Москве Алихана Цечоева.

Москва, Мария Вяткина

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