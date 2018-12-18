Девять лет «строгача»: вынесен приговор наркоману, избившему до смерти 3-летнюю девочку

В Подмосковье вынесен приговор 31-летнему местному жителю Балашихи, который обвинялся в жестоком избиении 3-летней девочки, скончавшейся от полученных травм в больнице. Как сообщила пресс-служба регионального главка СКР, подсудимый признал свою вину, а суд отправил его за решетку на 9 лет.

Мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ребенка (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Следствием и судом установлено, что вечером 15 января 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, избил 3-летнюю дочь сожительницы в наказание за непослушание.

После этого девочка была госпитализирована в реанимационное отделение больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки, где впала в кому 2-ой степени и спустя неделю скончалась от полученных телесных повреждений.

На стадии предварительного расследования обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

В рамках расследования уголовного дела проведено большое количество допросов, очных ставок, следственных экспериментов и экспертиз, в том числе судебно-медицинские, психолого-психиатрические, биологические, молекулярно- генетические, заключения которых легли в основу обвинения.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.18

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