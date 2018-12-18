Перспектива большой войны: «сломается» ли Кремль?

Прямой вооруженный конфликт между Россией и США вряд ли возможен. В общей сложности почти две три респондентов, принявших участие в голосовании на сайте РИА «Новый День», скептически оценивают перспективу большой войны, однако причины называют разные.

В частности, 29,53% опрошенных полагают, что, несмотря на нагнетание обстановки и рост гонки вооружений, реального боевого столкновения не будет. Еще 34,26% читателей считают, что руководство России «сломается» под внешним давлением и пойдет на уступки. 3,13% респондентов придерживаются мнения, что нынешнее обострение риторики геополитических противников – «это просто бряцание оружием».

В то же время 20,27% считают, что прямой конфликт России и США возможен – «всё к этому идет». 7,02% участников голосования полагают, что война будет «на территории третьих стран», еще 3,24% – ждут, что столкновение будет «не с США, а их вассалами».

В своих комментариях участники опроса, предлагая свой вариант ответа, отмечали, что «положение очень серьезное», война, «скорее всего, будет на Ближнем востоке», и «все будет зависеть от точности попадания нашими ракетами по самолетам Израиля». С другой стороны, прозвучало мнение, что милитаризация политики связана с введением очередного пакета антироссийских санкций – «для этого все и происходит».

Вместе с тем один из респондентов считает, что «США сломается и пойдёт на уступки», а Москва на этот раз не даст спуску Вашингтону, но многие называют происходящее спектаклем. «Это спектакль для выкачивания денег с обеих сторон, иначе бы не держали деньги у «врага» в копилке, спонсируя его экономику и уничтожая «свою», которая своя для нас, но не для них», – отметил другой участник опроса.

«Просто народ пугают, чтобы меньше о социалке думали», «Запад не осмелится напасть на Россию», «Америка обречена на поражение. Америка и страны-участницы северо-атлантического альянса способны вести разве что информационную войну, но не более того», «США не самоубийцы, чтоб воевать с нами» – говорится в комментариях.

«Руководство страны «не сломается», оно будет защищать «корыто, с которого жрёт», всеми силами имеющегося населения страны. Война будет – она нужна всем», – пессимистично отметил один из читателей РИА «Новый День».

Голосование на сайте РИА «Новый День» проводилось с 24 октября по 7 декабря. Читателям предлагалось ответить на вопрос: Возможен ли прямой вооруженный конфликт между Россией и США? В опросе приняли участие 2 936 респондентов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.18

Клиентам потерпевшего крах «РоссТура» вернули только половину стоимости путевок. / Атака на российский биатлон отбита: Австрия больше не имеет претензий к спортсменам РФ. / Средняя взятка в России в 2018 году превысила 600 тысяч рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»