Россия-2019: «нулевая» экономика, рост налогов и доллар – дороже 70 рублей

2019 год в результате ряда неблагоприятных факторов, в том числе решений правительства РФ Дмитрия Медведева, окажется для России очень сложным – на фоне увеличения налоговой нагрузки нужно ожидать падения цен на нефть и доллар дороже 70 рублей. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, выступая сегодня на заседании Экономического клуба в Москве.

Эксперт обратил внимание, что с точки зрения принятых решений 2018 год точно запомнится надолго. «Эпохальное решение о повышение пенсионного возраста – это самое главное и запоминающееся, хотя было и решение о повышение ставки НДС на 2 процентных пункта, введение налога на самозанятых. Они состоялись – все это означает рост налоговой нагрузки, но самое главное, повышение пенсионного возраста. Забыть об этом никто не даст по мере того, как все больше новых людей это будет касаться самым непосредственным образом», – сказал Николаев.

Оценивая итоги года, эксперт отметил, что экономическая ситуация не стала критической, однако поводов для оптимизма практически нет. «Наша экономика не была разорвана в клочья спустя четыре года после введения санкций. Этому есть своё объяснение: рыночный характер экономики, потратили на самом деле один из резервных фондов, и относительно эффективная денежно-кредитная политика. Экономика не свалилась в пропасть. Но 2018 год… так себе год», – сказал он.

Николаев пояснил, что все основные показатели оказались заметно ниже ожидаемых. «Экономически рост небольшой – 1,5,-1,6%, хотя плановый показатель был 2,1% – то есть хуже прогноза. Инфляция по итогам года 4% и, может быть, даже больше – тоже не выполнили – в июле пересмотренный прогноз, напомню, составлял 2,8%. Реальные располагаемые денежные доходы населения при плане 2,3% – 1,6%. При скромности плановых показателей практически все они оказались не выполнены», – констатировал экономист.

С его точки зрения, с учетом негативных тенденций, обусловленных внешним влиянием и внутренними решениями, 2019 год для РФ может оказаться весьма сложным. Одним из «отягчающих факторов» окажутся антироссийские санкции.

«Не оригинально, но это – санкции. Они будут достаточно мощным фактором. Кроме этого, в 2019 году нужно готовиться к росту налоговой нагрузки – серьезному росту и весьма несвоевременному. Я считаю, что это ошибочное решение – ни мировая практика, ни собственный опыт не подтверждают, что в такие периоды нужно повышать налоги», – подчеркнул Николаев.

«Из негатива еще то, что цены на нефть говорят о том, что вряд ли они снова будут $87 за баррель. По нашей оценке, они в следующем году опустятся ниже $50, и – дай Бог – останутся в диапазоне $40-50», – отметил эксперт и добавил, что еще одним негативным фактором, который повлияет на развитие российской экономики, станет общемировой кризис.

«Из возможного позитива – ставка на инвестиции, которую собирается сделать правительство. Хотя, то, как это делается, – принуждение к инвестициям, не очень-то вдохновляют. Но, возможно, к 2020 году это несколько поправит цифры по экономическому росту», – сказал Николаев и добавил, что в 2019 году пока предвидится гораздо больше негатива.

«Наш прогноз – не будет и того пониженного официального прогноза, который сейчас есть – 1,3% роста ВВП в следующем году. По нашей оценке, будет где-то около 0%. Прогноз по инфляции: будет выше – мы ориентируемся на инфляцию выше 6% в следующем году. Ну и 70 рублевую отметку доллар перейдет. Вот такие ожидания», – заключил Николаев.

Как ранее сообщал «Новый День», российские экономисты неоднократно заявляли о недостижимости части «майских указов» и утверждали, что в ближайшие годы Россия вряд ли выйдет на устойчивую траекторию прорывного экономического роста. По прогнозам, страну ждут сложные времена с повышением экономики в среднем лишь на 1,6% в год. Причем заметную роль в таком заторможенном развитии играют не только западные санкции вкупе со снижением цен на нефть, но и действия правительства и Банка России.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что достижение целей майского указа главы государства усложнят расставленные правительством приоритеты своей деятельности, и подчеркивал, что в истории страны после Второй мировой войны еще не было такого длинного периода, чтобы Россия жила с темпом роста экономики, не превышающем 1%. «Мы попали в такую серьезную застойную яму», – говорил Кудрин.

Москва, Мария Вяткина

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