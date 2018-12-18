Соглашению ОПЕК+ предрекли крах: нефтяной рынок ждет сильная встряска

Будущее соглашения об ограничении нефтедобычи, которое заключали государства ОПЕК и другие страны, не входящие в картель, под вопросом. Как считает эксперт Института современного развития Никита Масленников, причиной краха договора могут стать противоречия между тремя главными акторами – Россией, США и Саудовской Аравией.

«С ОПЕК+ нужно быть крайне осторожными. Потому что в перспективе, скорее всего, это все будет в какой-то другой механизм регулирования нефтяного рынка, поддержание баланса», – считает Масленников.

Он пояснил, что уже сейчас очевидно столкновение интересов между РФ, США и Саудовской Аравией. «Договориться эта тройка, скорее всего, вряд ли сможет. Рынок будет трясти очень сильно», – подчеркнул он.

Напомним, 10 декабря состоялось подписание соглашения об ограничении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день между странами ОПЕК и 11 государствами, не входящими в картель. Решение стало реальным прорывом, так как два дня из Вены, где проходил саммит, поступали только негативные новости о том, что сделка под угрозой. В итоге страны ОПЕК должны сократить добычу на 800 тысяч баррелей, государства вне картеля – еще на 400 тысяч.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.12.18

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