Угон на 40 млн: дошло до суда уголовное дело о банде любителей элитных авто

В Подмосковье направлено в суд уголовное дело о банде автоугонщиков, ущерб от деятельности которой оценивается почти в 40 млн рублей. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, «автоблюбители» угоняли дорогие иномарки из автосалонов и продавали их иностранцам.

По данным ведомства, банда, численность которой превышала 30 человек, орудовала в Подмосковье с января 2015 по апрель 2016-го. Известно, что наиболее активные члены группировки Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов обманывали сотрудников лизинговых компаний и угоняли из автосалонов новые дорогостоящие автомобили премиум-класса. Затем машины перепродавались иностранным гражданам и вывозились за пределы РФ.

В СКР уточнили, что банда действовала в условиях большой секретности, было обнаружено большое количество подставных документов, подставных фирм и печатей. Общий ущерб от деятельности членов преступного сообщества составил более 40 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе»), и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничестве, совершенном организованной группой») – 17 эпизодов.

Сейчас среди обвиняемых 18 человек, из них двое бывших сотрудников госавтоинспекции и 4 работника лизинговых компаний. Практически все обвиняемые – выходцы из других регионов России, проживающие на территории московского региона без временной регистрации, что также затрудняло установление их местонахождения.

Объем уголовного дела составил 175 томов, оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении 3-х соучастников уголовные дела ранее были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений – по ним уже вынесены обвинительные приговоры. 9 человек находятся в федеральном розыске.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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