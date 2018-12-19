Наезд на пешеходов на Славянском бульваре: водитель автобуса признан виновным

В Москве Дорогомиловский районный суд признал водителя автобуса Виктора Тихонова, въехавшего в толпу людей на Славянском бульваре, виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц.

Сам Тихонов виновным себя не признал, отмечает РИА «Новости». Защита настаивает на том, что обвинение было построено на показаниях «заинтересованных лиц» – работников Ликинского автобусного завода и Одинцовского автобусного парка, которые и осматривали машину после аварии. По словам адвоката Равиля Саберова, они хотят выставить виновным водителя и отвести подозрение от техники.

Тем не менее, обвинение просит назначить Тихонову пять лет колонии-поселения с последующим лишением водительских прав на три года

Напомним, что ЧП произошло 25 декабря 2017 года: пассажирский автобус врезался в стену подземного пешеходного перехода, после чего съехал по ступеням вниз и задавил людей. Четверо пострадавших скончались на месте, двоим – был нанесен тяжкий вред здоровью, еще не менее восьми получили телесные повреждения.

По версии следствия, Тихонов, проявляя преступную небрежность потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства. В результате он ошибочно надавил на педаль управления подачи топлива, за которым последовал резкий разгон скорости автобуса до не менее 23 км/ч. При этом следствие пришло к выводу, что выехав с проезжей части на пешеходный тротуар, Тихонов «не принял своевременных и действенных мер к остановке» автобуса – не использовал работоспособные тормоза, другие технические возможности.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.12.18

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