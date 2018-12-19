В московском медцентре обнаружены мумии людей: СКР организовал проверку

В московском медцентре на Каширском шоссе во время инвентаризации обнаружены три деревянных ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и скелетированная нижняя конечность человека. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована проверка.

В ведомстве уточнили, что предположительная давность наступления смерти людей, чьи останки были обнаружены, – более 10 лет назад. В настоящее время следователи совместно с территориальным органом Росздравнадзора проводят проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.

«В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли медицинские и иные документы, имеющие значение для следствия, опрашиваются сотрудники больницы. Назначены судебно-медицинские экспертизы», – говорится в сообщении.

Как стало известно, осанки людей были обнаружены в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им.Н.Н.Блохина. В учреждении уточнили, что найденные в клинике четыре мумифицированных тела ранее не были востребованы родственниками и сейчас они переданы правоохранительным органам.

«После появления в СМИ 19 декабря информации о найденных трупах на территории ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ, даем разъяснение. Администрацией центра 17.12.2018 года в связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ» – сообщили в пресс-службе медцентра.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.18

АТОР: В 2019 году путешествия подорожают на треть. / Жириновский насмешил Госдуму и потребовал квартиру на Тверской. / «Работницы» спрятали Пушкина: портрет поэта считался утраченным почти 80 лет. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»