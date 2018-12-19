Дикая ситуация: в Москве бабушка обвиняет свою дочь в растлении внучки

В Москве бабушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением на собственную дочь, которую подозревает в растлении малолетней внучки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, женщина сама полагает, что ее дочь совершила в отношении ее малолетней внучки насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствие намерено опросить родственников и соседей.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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