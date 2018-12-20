Сыр с плесенью: в Подмосковье фирма продавала опасный продукт

В подмосковной Рузе производственная фирма готовила продажу крупной партии просроченного сыра. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, изъято почти 10 тонн продукции, возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).

По предварительным данным следствия, руководство фирмы из ранее приобретённого сыра с истекшим сроком годности, после удаления поврежденных плесенью частей сырной продукции, переплавили его и расфасовали по упаковкам с логотипами известных торговых марок с целью дальнейшей продажи. Общий вес вновь изготовленной продукции составил более 10 тонн.

Сырная продукция хранилась на складе с целью дальнейшего сбыта, где была обнаружена и изъята сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Рузскому городскому округу.

Согласно заключению эксперта, изъятая сырная продукция не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей в виду наличия в образцах сыра бактерии группы кишечных палочек.

Следователем проводятся допросы директоров и учредителей фирмы, рабочего персонала и бухгалтера. Направлены запросы в Роспотребнадзор о приостановлении деятельности данной организации, а также в сетевые фирмы, в которые сбывалась некачественная сырная продукция, с требование убрать товар с прилавков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.18

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