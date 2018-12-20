Путин о гонке вооружений и ядерной войне: «Это очень опасно. Пусть потом не пищат!»

Россия, создавая новые виды вооружений, добивается не преимущества в гонке вооружений, а сохранения паритета, при этом в мире «затушевывается» возможность начала ядерной войны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил президент РФ Владимир Путин на большой декабрьской пресс-конференции.

Отвечая на вопрос представителя «Первого канала» Антона Верницкого о том, как успокоить россиян, опасающихся ядерной войны, глава государства сказал, что в мире существует серьезная тенденция недооценки такого развития событий.

«Вот я сейчас подумал – опасность подобного развития событий в мире затушевывается, уходит, это кажется невозможным и чем-то не таким важным, – отметил он. – Но если, не дай Бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть, и планеты. Очень жаль, что такая тенденция недооценки нарастает».

Президент также заявил, что сегодня существует несколько серьезных опасностей для мира. Первая заключается в развале международной системы сдерживания вооружений и нарастании гонки вооружений. «После выхода США из договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия, после этого мы вынуждены были – вынуждены были! – ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО, – подчеркнул глава государства. – А теперь мы слышим, что Россия получила преимущества».

«Да, – с нескрываемым удовлетворением подтвердил Путин. – Это правда. Таких систем оружия (как в России) пока в мире нет. И в этом смысле есть определенное преимущество. Но в целом стратегическом балансе это элемент сдерживания и уравнивания паритета. Это сохранение паритета, не более того».

Путин напомнил, что очередной шаг США касается выхода из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и предсказать дальнейший ход событий пока невозможно. «А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами», – отметил он.

«Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ, – заявил Путин. – Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем. Обеспечиваем свою безопасность».

Президент напомнил и о договоре СНВ-3, который завершается в 2021 году, однако «никаких переговоров пока не ведется».

«Неинтересно, не нужно? Мы проживем. Мы свою безопасность обеспечим, мы знаем, как это сделать, но в целом для человечества – это очень плохо, потому что это подводит нас к очень опасной черте», – подчеркнул президент РФ.

Он также обратил внимание, что есть и еще одно опасное обстоятельство, угрожающее миру: тенденция понижения порога применения ядерного оружия, которая касается создания ядерных зарядов малой мощности. «Это уже не глобальное, а тактическое применение, – уточнил президент . – И у некоторых аналитиков на западе уже встречаются такие идейки, что ничего страшного, можно и применить. Это снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе».

Отдельно Путин отметил ситуацию с возможным применением баллистических ракет в неядерном исполнении. «Это ужасно, до этого нельзя доводить. Но, тем не менее, идея использования таких ракет существует. Из Мирового океана стрельнула подводная лодка ракетой – да хрен ее знает, в ядерном она или не в ядерном исполнении, поди там разберись. Это очень опасная вещь», – сообщил он.

«Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения для того, чтобы не доводить до крайностей», – подытожил президент РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.18

«Реальный рост пенсий будет мизерным»: красноярские профсоюзы просят Путина отменить пенсионную реформу. / Путин подвел итоги года: рост экономики, зарплат и продолжительности жизни. / Эксперты забраковали две трети сыров в российских магазинах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»