Путину припомнили обещание не повышать пенсионный возраст: «Я отдавал себе отчет, как будут реагировать люди»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не разрешил бы пенсионную реформу, если бы к этому не обязывала ситуация в стране. «Такие вещи неприятны, но неизбежны», – подчеркнул глава государства, выступая на пресс-конференции в Москве.

«Я в начале 2000 годов говорил, и в середине – вы знаете мою позицию – я говорил, что категорически против всякого повышения пенсионного возраста, – признал Путин основной аргумент критиков резко изменившейся его позиции. – Тогда и невозможно было это делать. Я и сейчас считаю, что правильная была позиция выбрана».

Глава государства напомнил, что в те годы продолжительность жизни была 65 лет, и соотношение работающих и неработающих было другим, «более-менее приемлемое».

«Сейчас кардинально это все поменялось, – мягко отметил он. – Дело в том, что количество работающих становится все меньше, а количество неработающих пенсионеров увеличивается. А сейчас это можно закрыть, и 5-7 лет будем жить спокойно, но пройдут эти 5-7 лет – и страна будет вынуждена это сделать, уже резко и без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе для женщин. Если бы не было понимания этих тенденций, я бы никогда не разрешил этого сделать. Но это объективные тенденции, от этого никуда не деваться».

Президент РФ также заявил, что «прекрасно отдавал себе отчет, как люди будут реагировать». «Когда конкретного человека это касается, это не вызывает восторга, – увещевающим тоном сказал он. – Я осознавал, что будет критика и справа и слева. Ну то, что слева мы знаем – своей экономической политикой развалили по сути СССР. А потом в 90-е годы чуть не развалили Россию. У нас не было бы РФ, а была – бы какая-то Московия. Эту ситуацию удалось удержать, купировать. Страна развивается и крепнет. Да, такие вещи неприятны, но неизбежны. Если бы я не был убежден в том, что это неизбежно, никогда бы этого сделать не позволил».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.18

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