С повышением! Мэрия Москвы обнародовала новые тарифы на отопление, газ, свет и воду

В Москве установлены новые тарифы на отопление, воду и электроэнергию. Впервые цены установлены сразу на ближайшие пять лет – до 2024 года. Как сообщил столичный департамент экономической политики и развития, индексация тарифов будет происходить 1 июля ежегодно, однако 2019 год станет исключением: тарифы проиндексируют и 1 июня, и уже 1 января – из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС).

Так, тариф на отопление с 1 января составит 2 318 рублей 59 копеек за Гкал, рост -1,7%. Сейчас тариф равен 2 279 рублям 95 копейкам. В среднем в год тариф будет расти на 2,31%.

Горячее водоснабжение с 1 января также подорожает на 1,7%, плата составит 191 рубля 73 копейки за кубометр. Среднегодовой рост утвержден на уровне 2,95%.

Холодное водоснабжение, за которое сейчас москвичи платят 38 рублей 06 копеек за кубометр, подорожает с 1 января на 1,7% – до 38 рублей 70 копеек. Здесь среднегодовой рост до 2024 года установлен на уровне 3,62%, это 1 рубль 51 копейка.

За водоотведение с Нового года плата вырастет почти на 46 копеек до 27,47 рубля. В среднем за год цена услуги будет расти на 4,12%, или 1 рубль 23 копейки.

Возрастут и тарифы на электроэнергию, с 1 января жителям столицы придется платить за эту услугу также на 1,7% больше. Повышение, подчеркнули в департаменте, вызвано ростом НДС. В следующий раз тарифы повысят не раньше июля, заверили чиновники, отметив, что во второй половине года рост будет ниже, чем порог, установленный федеральным центром – среднее повышение составит около 4%.

Одноставочный тариф для жителей домов с газовыми плитами теперь составит 5,47 руб./кВтч – против 5,38 руб./кВтч, которые москвичи платят сейчас. В домах с электроплитами с января тариф возрастет на 7 копеек – до 4,37 руб./кВтч, а с июля на 28 копеек – до 4,65 руб./кВтч.

Тарифы, дифференцированные по зонам суток, в среднем возрастут от 0,5% процента в домах с газовыми плитами до 6,7% для домов, где установлены электроплиты. В департаменте сообщили, что с июля для всех жителей Москвы вводится единое тарифное меню. Понижающий коэффициент 0,7 для жителей села и садоводческих товариществ будет сохранен.

Установлены и новые тарифы на газ, которые будут действовать с 1 января по 30 июня. С 1 января ставка возрастет на 11 копеек – до 6 рублей 74 копеек. Каким будет рост тарифа с 1 июля, пока неясно: параметры расчета до сих пор не определены.

В департаменте заверили, что система мер соцподдержки москвичей будет полностью сохранена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.18

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