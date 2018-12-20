Московская мэрия допустила утечку персональных данных жителей столицы

В Сети в открытом доступе оказались квитанции с персональными данными москвичей – более 400 документов отображалось при задании определенных параметров в поисковой системе. Утечка произошла с официального сайта столичных властей mos.ru.

Как пишет РБК, в поисковике отображались платежные документы в формате .pdf: квитанции оплаты жилищно-коммунальных услуг, штрафов ГИБДД и школьные платежки. В последних помимо персональных данных родителей указаны и фамилии детей, причем в некоторых указано, за какие именно школьные услуги вносится плата.

В пиар-службе «Яндекса» изданию сообщили, что поисковик индексирует открытую часть интернета, за исключением страниц, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt. «В данном случае такого запрета не было на стороне владельца сайта, поэтому документы попали под индексацию», – пояснили в «Яндексе».

Для того, чтобы данные пропали из общего доступа, веб-мастера сайта столичной мэрии должны прописать запрет специальной директивой, отметил глава агентства поисковой оптимизации «Артиллерия» Петр Литвин. «Поддомен, на котором этот порт расположен, не имеет такой директивы», – объяснил он.

На данный момент в «Яндекс» платежные квитанции москвичей е отображаются: при запросе с теми же параметрами, что и в публикации РБК, поисковик выдает пустую страницу: «По вашему запросу ничего не нашлось».

В ноябре в утечке персональных данных столичные власти уличила газета «Коммерсант». Издание сообщило, что в московских МФЦ в компьютерах общего доступа сохраняются сканы паспортов, СНИЛС и другие документы, которые посетители, очевидно, загружали здесь на портал Госуслуг. Тогда ГБУ МФЦ официально опровергло информацию издания, заверив, что операторы центров ежедневно чистят компьютеры, удаляя всю подобную информацию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.18

С повышением! Мэрия Москвы обнародовала новые тарифы на отопление, газ, свет и воду. / В Москве арестован пластический хирург после ЧП с пробитым черепом пациентки. / Россия отказалась вернуть вывезенные из Германии культурные ценности. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»