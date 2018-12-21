Экономисты не верят в прорыв: возможности роста экономики РФ минимальны

Планы правительства РФ о прорывном росте отечественной экономики вновь поставлены экспертами под большое сомнение. Как считают аналитики «Альфа-банка», возможности для этого в два раза меньше общепринятой оценки, более того – ситуацию может осложнить перегрев в каком-либо из экономических секторов.

Потенциальный рост российской экономики составляет лишь 0,7%, а не 1,5%, как принято считать, говорится в исследовании, которое цитирует РБК. Эксперты обратили внимание, что за последние десять лет российская экономика выросла лишь на 7%, что значительно медленнее экономик других развивающихся стран. Основную поддержку потенциальному росту в России по-прежнему оказывает фактор капитала, однако и этот показатель отстает от других государств. В то же время на интеллектуальную собственность в России идет всего 3% инвестиций, что является также одним из самых низких в мире. При этом из-за демографических проблем сокращается производительность труда.

Аналитики «Альфа-банка» выделили несколько причин, которыми они объясняют свою пессимистичную оценку потенциального роста. В первую очередь, это ограниченный инвестиционный рост: доля инвестиций в ВВП в России составляет 22% против 24% в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом за последние десять лет инвестиции снизились на 1%.

Второй причиной эксперты называют стагнирующий рынок труда, старение населения и низкую производительность труда, рост которой более пяти лет колеблется в районе 1-1,5%.

При этом существует риск перегрева экономики, что может еще более негативно отразиться на ситуации. Сейчас разрыв между фактическими и потенциальными темпами роста примерно нулевой, отмечают экономисты «Альфа-банка», а значит – даже при том низком прогнозе правительства по росту ВВП в 2019 году (1,3%) возникает такой риск, который может привести к ускорению инфляции и возникновением пузырей в секторах экономики.

С 2000 года Россия пережила два периода перегрева экономики – в 2006-2008 годах и 2010-2012 годах, напоминает главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. По ее словам, если по итогам предыдущего кризиса перегрев был заметен в системе розничного кредитования, то на этот раз он может затронуть и другой сектор, например ипотечный.

Стоит отметить, что оценка «Альфа-банка» роста экономики в два раза меньше в сравнении с общепринятыми. Центробанк оценивает потенциальный темп на уровне 1,5-2%, Институт Гайдара – 1,5-1,8%, Международный валютный фонд – 1,5%.

Впрочем, как считает известный экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, в результате ряда неблагоприятных факторов, в том числе решений правительства РФ, 2019 год окажется для России очень сложным – на фоне увеличения налоговой нагрузки нужно ожидать нулевого роста отечественной экономики, а также падения цен на нефть и доллар дороже 70 рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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