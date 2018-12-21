Матвиенко ждет снижения цен на авиапутешествия: Совет Федерации одобрил налоговую поблажку для международных аэропортов

Международные аэропорты в России освободят от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) за оказываемые услуги. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совет Федерации сегодня одобрил принятый ранее Госдумой закон, предполагающий изменения в Налоговый кодекс.

Комментируя этот документ, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко выразила надежду, что стоимость услуг аэропортов после этого снизится. «А как это скажется на ценах в наших аэропортах? Сенаторы неоднократно отмечали, что там чашка кофе или чая – золотая, как и остальное все. Принятие этого закона скажется на ценах?» – поинтересовалась она.

«Я думаю, что вопрос о ценах на кофе – это, скорее, к Федеральной антимонопольной службе, – уклончиво ответил зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. – Но закон предоставляет большие ресурсы авиакомпаниям, за несколько лет порядка 30 млрд рублей, которые обслуживаются в наших аэропортах. То есть авиакомпании получат возможность принимать к вычету тот НДС, который им будут выставлять аэропорты. Сейчас весь НДС принимается как затраты и идет в тарифы на авиаперевозки. Как это скажется на арендной базе, которые платят кафе и рестораны в аэропортах – это вопрос антимонопольного регулирования».

Матвиенко попросила, тем не менее, «обращать внимание» на порядок ценообразования в точках общепита в аэропортах.

Ранее закон был единогласно принят депутатами Государственной думы РФ. Как говорится в пояснительной записке, сейчас сам порядок налогообложения аэропортовых услуг нарушает общие принципы налогообложения НДС.

«Практика включения «входящего» налога на добавленную стоимость в себестоимость у одного субъекта производственной цепочки (аэропорт) с последующим отсутствием «входящего» НДС у следующего за ним хозяйствующего субъекта (авиакомпания) приводит к тому, что суммарно по всей производственной цепочке налогооблагаемая база оказывается выше, чем собственно добавленная стоимость, создаваемая производственной цепочкой», – отмечается в документе. Все это приводит к росту себестоимости услуг аэропортов, негативно влияет на экономику и сдерживает развитие сферы авиаперевозок.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.12.18

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