Матвиенко попросила тюменского сенатора срочно позвонить губернатору Моору

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенатора от Тюменской области сегодня же позвонить губернатору Александру Моору. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это произошло после обсуждения в верхней палате парламента федерального закона, касающегося правил предоставления квартир детям-сиротам.

Как сообщил представитель профильного комитета СовФеда Вадим Харлов, документ, в частности, изменяет правила предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Раньше закон запрещал предоставлять им больше 25% квартир в одном многоквартирном доме – теперь это требование отменено для тех населенных пунктов, где живет меньше 10 тысяч человек. Принятый ранее Госдумой законопроект сенаторы одобрили.

Комментируя закон, Матвиенко отметила, что по этой ситуации в СовФед поступало очень много обращений. «Я попрошу сенатора от Тюменской области сегодня позвонить и проинформировать губернатора, потому что на встрече со мной он очень остро поднимал эту проблему, – сообщила Матвиенко. – Это защитная мера для детей-сирот, которые должны получить квартиру. В сельской местности, малых поселках они не могли получить квартиру в специально построенных домах – в силу действия ограничения».

«Прошу еще раз, пожалуйста, сенатора Тюменской области, – повторила спикер верхней палаты парламента. – Проинформируйте, пожалуйста, губернатора, что его поручение выполнено».

Напомним, сенатором от исполнительной власти Тюменской области в СовФеде является Павел Тараканов. Он отправился в Москву осенью этого года, сменив прежнего сенатора, экс-мэра Тюмени Степана Киричука. Ранее Тараканов в ранге вице-губернатора руководил представительством Тюменской области в органах государственной власти РФ.

Проблема обеспечения жильем детей-сирот в Тюменской области часто решается только после вмешательства областной прокуратуры. Так, уже в декабре надзорное ведомство сообщило, что помогло получить жилье девушке-сироте, которую мэрия Тюмени умудрилась продержать 10 лет в аварийном общежитии спецжилфонда, хотя по закону чиновники должны были предоставить ей полноценное жилье по договору соцнайма. Прокуратуре пришлось внести представление главе администрации Тюмени Руслану Кухаруку, и только после этого девушка получила положенную ей однокомнатную квартиру.

Москва, Татьяна Дорофеева

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