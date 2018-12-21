Прокуратура оценила нововведение «Победы»: направлен иск в суд

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте направила в Щербинский районный суд иск к авиакомпании «Победа». Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для разбирательства стала платная регистрация пассажиров на рейсы перевозчика в аэропортах иностранных государств.

Как уточнили в надзорном ведомстве, неправомерность правил перевозчика была выявлена после серии проверок по обращениям граждан. «Установлено, что в правилах перевозки пассажиров и багажа, размещенных на официальном сайте авиакомпании, для пассажиров устанавливается сбор в размере 25 евро за регистрацию на авиарейсы в аэропортах иностранных государств», – отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство просит суд признать незаконным требования перевозчика, а также возложить на него обязанности исключить этот пункт из правил авиакомпании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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