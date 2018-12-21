российское информационное агентство 18+

Хайпануть на Новом годе: идеи для тех, кто хочет заработать

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 декабря 2018, 14:28 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Прокуратура оценила нововведение «Победы»: направлен иск в суд

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте направила в Щербинский районный суд иск к авиакомпании «Победа». Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для разбирательства стала платная регистрация пассажиров на рейсы перевозчика в аэропортах иностранных государств.

Как уточнили в надзорном ведомстве, неправомерность правил перевозчика была выявлена после серии проверок по обращениям граждан. «Установлено, что в правилах перевозки пассажиров и багажа, размещенных на официальном сайте авиакомпании, для пассажиров устанавливается сбор в размере 25 евро за регистрацию на авиарейсы в аэропортах иностранных государств», – отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство просит суд признать незаконным требования перевозчика, а также возложить на него обязанности исключить этот пункт из правил авиакомпании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.12.18

Матвиенко попросила тюменского сенатора срочно позвонить губернатору Моору. / Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков избегает суда за поддельный диплом (Документы). / Реновация «ПИКа»: бетонные джунгли без паркингов, детских садов, школ и медицинского обслуживания. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Аэрофлот

Главу «Аэрофлота» обвинили в злоупотреблении полномочиями из личной мести

Хамство, унижение и не только: амбициозные планы «Аэрофлота» ударят по карману пассажиров

«Аэрофлот» замахнулся на четыре новых порта базирования в России

Авиакомпания «Россия» переезжает в «Шереметьево»

«Победа» продолжает «скандалить» из-за ручной клади

В «Пулково» самолет «Победы» врезался в пожарную машину

Самолет «Аэрофлота» с 150 пассажирами экстренно сел в Новосибирске

УФАС: «Победа» повышает свою доходность за счет пассажиров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Туризм, Экономика, Аэрофлот,

Новости партнеров