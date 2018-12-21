Матвиенко заявила о скорой отмене роуминга между Россией и Белоруссией

Сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала заняться вплотную этой проблемой роуминга между Россией и Белоруссией и ускорить принятие решения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это заявление прозвучало на заседании верхней палаты парламента при рассмотрении законопроекта об отмене роуминга внутри РФ.

Отмену роуминга в России Матвиенко назвала долгожданным законом, который вступит в силу 1 июня 2019 года. «На территории одной страны были разные тарифы – внутренний роуминг, что вообще недопустимо. Наконец-то все граждане будут в равных правах по тарифам оплаты за телефонные разговоры!», – заявила она.

При этом спикер СовФеда обратила внимание на наличие роуминга между Россией и Белоруссией. «Попрошу комитет подключиться к той работе, которая сейчас идет в рамках Союзного государства по отмене роуминга между Россией и Белоруссией – по примеру того, как это сделано в Евросоюзе, где никакого роуминга нет. Это проблемой займемся вплотную и ускорим принятие соответствующего решения», – дала поручение Матвиенко.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.12.18

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