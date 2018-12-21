«Мы будем вынуждены к нему вернуться»: закон о рыболовстве оказался не согласован с регионами

Новый федеральный закон о любительском рыболовстве, который вызвал широкий резонанс в обществе, в окончательном варианте не был согласован с российскими регионами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это выяснилось сегодня в ходе обсуждения документа на последнем в этом году заседании Совета Федерации РФ. Правда, есть и хорошая для рыбаков новость: за маркировку сетей с них деньги брать не будут.

Выступая на заседании верхней палаты, сенатор Виктор Кресс озвучил вопрос рыбаков по поводу обязательной маркировки сетей. «У многих не по одному десятку таких средств лова, проще говоря сетей, они интересуются – кто это будет делать, за чей счет, и опасаются, что правительство внесет правило, чтобы это исполнялось за счет средств самих рыбаков», – пояснил он.

Как выяснилось, маркировать будут только сети для районов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, эта задача будет возложена на территориальные управления Росрыболовства. Самим рыбакам платить за маркировку не придется.

«На заседании комитета (комитет СовФеда по аграрно-продовольственной политике) вчера звучало, что есть ограничения по суточной норме вылова – 10 кг. Как это будет решаться, если рыбак поймал рыбу больше 10 кг?» – спросил сенатор Вячеслав Тимченко. Зампред комитета Сергей Митин пояснил, что эта норма действует давно, она была установлена в правилах рыболовства, которые действуют во всех рыбопромысловых бассейнах страны.

«Ну дай Бог, чтобы на 10 кг поймали. А то ведь едут на рыбалку, а потом на рынок по дороге, чтобы жене показать, что был на рыбалке, – пошутила спикер СовФеда Валентина Матвиенко. – Покажите класс, Вячеслав Иваныч, съездите на рыбалку и скажите, что вы поймали на 10 кг».

Сенатор от ХМАО-Югры Юрий Важенин, в свою очередь, сообщил, что пытался накануне на заседании комитета выяснить, как отнеслись регионы к новому закону – однако ответа не получил. «Может быть, получу сегодня, – отметил он. – Какова позиция субъектов федерации по данному закону?»

«Направлялся ли этот закон на согласование в субъекты Федерации? Илья Васильевич, – обратилась Матвиенко к главе Росрыболовства Илье Шестакову. – Можете сказать?»

«Изначально к первому чтению он согласовывался, – сообщил Шестаков. – В Госдуме ко второму и третьему чтению было очень много поправок, и последние поправки субъектами в таком виде, конечно, не согласовывались. Но все нормы и ограничения, которые связаны с орудиями лова и суточными нормами вылова, согласованы со всеми субъектами».

Спикер СовФеда назвала это плохой практикой. «Вопрос правильный. По действующему регламенту законы должны рассылаться не только перед первым чтением, но и перед вторым чтением, потому что мы знаем, как меняются законы от того, что согласовали регионы, до того, что мы получим на выходе, – пояснила она. – Я надеюсь, что субъекты сейчас внимательно посмотрят этот закон, и если есть какие-то отклонения от концептуальный вещей, мы будем вынуждены потом вернуться к нему в другой форме. Впредь просьба таких вещей не допускать».

Закон, который должен вступить в силу 1 января 2020 года, сенаторы в итоге одобрили.

Новый федеральный закон устанавливает правовые основы регулирования в сфере любительского рыболовства. В частности, он вводит запрет на применение и оборот сетей, за исключением применения их в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в целях личного потребления, закрепляет право граждан на любительское рыболовство на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно.

Москва, Татьяна Дорофеева

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