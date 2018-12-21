Доверия больше нет: Change.org заподозрили в работе на мэрию Москвы

Ситуация с петицией за отставку вице-мэра Москвы, главы департамента транспорта Максима Ликсутова получила скандальное развитие. Пользователи соцсетей утверждают, что с популярного портала Change.org исчезло более 160 тысяч подписей, и «скручивание голосов» продолжается. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в российском сегменте международной платформы утверждают, что были удалены голоса «ботов», и называют количество фальсифицированных подписей беспрецедентным.

Петицию с требованием отставки Ликсутова и отмены взлетевших тарифов на платные парковки в центре Москвы на ресурсе Change.org разместили общественники из движения «Синие ведерки» две недели назад. За первую неделю она набрала несколько десятков тысяч подписей, а потом, благодаря широкой кампании в соцсетях, число подписавших перевалило за 300 тысяч.

В ночь с 17 на 18 декабря произошло что-то странное: число подписей под документом стало стремительно уменьшаться. Участники из группы «Синих ведерок» в «Фейсбуке» заметили аномалию, а сообщения о непонятной «скрутке» голосов подтверждали многочисленными скриншотами с указанием времени.

Так, в 0:26 от более чем 300 тысяч осталось 266 454 человека, в 1:41 – 263 943 пользователя, а в 8:45 уже 145 491. «Что за ерунда? Меньше, чем за минуту пропало 200 голосов. С какой-то неимоверной скоростью уменьшается, – утверждали пользователи. – Кто-то испугался? Хакеры-майоры!» Через несколько часов участники протеста стали сообщать в соцсетях, что их голоса пропали, и ресурс предлагает заново подписать петицию.

«Очень интересно обваливают. Честно проголосовавшие граждане обнаруживают, что их голоса отменены», – отметил Геннадий Н. «Прикольно. Я точно подписывал. А сейчас залез посмотреть, предложили подписать заново», – подтвердил Илья Б. «Мне пришла телега от чейнж, что якобы много подписей от роботов и они проверили их и удалили. Работают на правительство, мне кажется», – предположил Александр Л.

Администраторы ресурса выступили с официальным заявлением. «Вчера вечером, 17 декабря, наша система верификации подписей обнаружила более 160 000 фальсифицированных подписей под данной петицией и начала их удаление. По своему опыту мы уже сейчас можем сказать, что это беспрецедентное количество «накрученных» подписей, нацеленных на одну петицию, – говорится в сообщении на странице Change.org в соцсетях. – Мы как глобальная компания очень серьезно относимся к вопросу верификации подписей и защите сайта от «накруток». Именно по этой причине, отметили в компании, фальшивые подписи были удалены.

Судя по комментариям под этим заявлением, поверили ему не все. Разочарованные пользователи пишут, что портал потерял доверие – и, похоже, аномалия с пропавшими подписями может обернуться для популярного ресурса серьезными репутационными потерями.

«Аналогичная ситуация была с петицией за отмену реагентов в Москве. Теперь уже сомнений нет – сайт лег под оккупантов, – считает Ирина С. – А голоса реальных живых людей, которые устали от этого беспредела просто взяли и потерли. Разочарована. Обычная фейковая площадка для имитации помощи людям».

«Что за глупости? 160.000 фальшивых подписей? Будьте честными до конца, выложите список этих самых фальшивых подписантов. Хоть здесь, где существует огромное сообщество людей, кровно заинтересованных в разрешении сложившейся ситуации. Хоть у себя на ресурсе. В противном случае мы воспринимаем ситуацию так, что власть вынудила вас скрутить количество проголосовавших за эту петицию», – предложил Сергей Г.

«Позорище! Я голосую уже несколько лет, и моя подпись именно под этой петицией пропала!! Нет вам больше доверия!» – сообщил Денис С. «Неуважаемая организация change.org, у меня вопрос: почему вы удалили мой голос три раза? Выглядит как занижение реальных результатов за реальное бабло», – интересуется Наталия Е.

Между тем, аномалии с петицией продолжаются. Разозленные москвичи, многие из которых, судя по их сообщениям, уже трижды подписали документ, поскольку их голоса были удалены, намерены устроить самый массовый митинг протеста. Акция согласована и пройдет в 14 часов 23 декабря в Гайд-парке Сокольники под лозунгом «Останови Ликсутова». Пользователи соцсетей отмечают, что ранее не собирались идти на митинг, намереваясь ограничиться петицией, однако после случившегося решили участвовать в акции всей семьей.

Редакция РИА «Новый День» будет следить за развитием ситуации. Подготовлен запрос в центральный офис Change.org с просьбой прокомментировать ситуацию с петицией «Синих ведерок».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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