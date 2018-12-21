Еще один «привет» от Собянина: 2 января подорожает проезд в общественном транспорте

Столичные власти продолжают тестировать терпение жителей Москвы – на этот раз принято решение со 2 января 2019 года повысить стоимость разовых поездок на общественном транспорте, а также льготных билетов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В частности, проезд по транспортной карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте увеличится на 2 рубля, таким образом, цена за одну поездку составит 38 рублей, вместо 36. Проезд по тарифу «90 минут» на карте «Тройка» составит 59 рублей – на три рубля больше, чем в 2018 году, цитирует сообщение РИАМО.

Кроме этого, изменится стоимость билета «Единый» на 60 поездок – подорожает с 1 765 рублей до 1 900 рублей. «Срок действия билета с момента покупки составит 45 дней, так как большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее», – отмечают в департаменте.

Повышается также стоимость безлимитных билетов. «Единый» на 30 суток теперь придётся покупать за 2 170 рублей вместо 2075 рублей, на 90 дней – 5 430 рублей вместо 5190 рублей.

Примечательно, что мэрия не пожалела и льготников. Для учащихся – школьников, студентов, ординаторов и аспирантов – цена билета на месяц в метро составит 395 рублей вместо 380 рублей, на наземный транспорт – 260 рублей вместо 250 рублей.

При этом, как подчеркнули в департаменте, что вопрос о необходимости увеличения тарифов подняли перевозчики из-за инфляции, роста цен на электроэнергию, топливо и запчасти.

Стоит отметить, что в воскресенье, 23 декабря, в Москве пройдет митинг против политики столичного правительства и его руководителя Сергея Собянина.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.12.18

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