Белоруссия снова доказала, что поддерживает Москву

Разговоры о противоречиях между Россией и Белоруссией сильно преувеличены, в принципиальных вопросах позиция Москвы и Минска остается солидарной. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал сегодня директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский.

Комментируя решение Белорусской Православной Церкви (БПЦ) признать новую украинскую церковь «раскольнической», эксперт подчеркнул, что Минск, как и прежде, поддерживает Москву.

«Это важно на фоне того, что много разговоров и слухов о том, что есть проблемы в отношениях Белоруссии и России. На этом фоне такая жёсткая позиция священства белорусского, конечно, говорит о том, что все же разногласия между Москвой и Минском явно преувеличены, и что в принципиальных вещах они занимают такую же позицию, как Москва», – сказал Погребинский.

Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, эксперт также обратил внимание, что отделение УПЦ от Московского патриархата имеет политическую подоплеку.

Напомним, что сегодня БПЦ назвала новообразованную Православную Церковь Украины и ее главу Епифания раскольниками и заявила о том, что допускает только неофициальные контакты с новой украинской церковью. БПЦ также назвала Возможную автокефалию для Украины «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви». Также собрание Минской епархии объявило о полной поддержке признанной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и ее главы Онуфрия.

Стоит отметить, что в последнее время многие эксперты высказывают мнение, что разногласия Минска и Москвы достигли критической точки. Одним из поводов для таких предположений стал саммит в начале декабря, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко публично выразил недовольство ценами на российский газ и даже поспорил с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже Лукашенко принес извинения своему российскому коллеге за публичный спор.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.12.18

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