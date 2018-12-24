Аукцион щедрости закончился: в Москве стала платной еще одна дорога

В Москве стала платной канатная дорога Лужники – Воробьевы горы. Стоимость проезда, которая вводится с сегодняшнего дня, довольно внушительная.

Как говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города, первый месяц канатная дорога работала бесплатно, но, начиная с сегодняшнего дня, стоимость проезда в будние дни в одну сторону составит 400 рублей, туда и обратно – 700 рублей. В выходные дни стоимость проезда увеличится до 500 рублей в одну сторону, 800 рублей – туда и обратно. Для инвалидов 2 и 3 группы, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов, а также членов многодетных семей предусмотрен льготный проезд 300 рублей в будни, 400 – в выходные. Инвалиды I группы, дети до 6 лет, ветераны ВОВ могут ездить по канатной дороге бесплатно.

Поездку можно оплачивать с помощью карты «Тройка». Время работы ежедневно с 11:00 до 23.00.

Напомним, московская канатная дорога открылась 27 ноября и до 24 ноября должна была работать бесплатно. 28 ноября в ее работе произошел сбой, который был связан с хакерской атакой. В штатном режиме комплекс заработал лишь 30 ноября. 3 по 6 декабря она была закрыта в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором.

Как сообщал «Новый День», в Москве набирает обороты бунт горожан против мэрии Сергея Собянина. Горожане собирают подписи под петицией президенту РФ с требованием отправить в отставку главу департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. Причиной стало повышение платы за парковку в столице в 10 раз и упразднение бесплатной парковки.

Накануне, 23 декабря в столице состоялся митинг против произвола столичных властей. трибуны прозвучал призыв отправить в отставку не только столичные власти, но и главу правительства РФ Дмитрия Медведева и президента РФ Владимира Путина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.12.18

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