СМИ: Реконструкция пятиэтажек в Москве оказалась мошенничеством

Московская полиция расследует уголовное дело о крупном мошенничестве со средствами пайщиков, которые вкладывали средства в реконструкцию и надстройку пятиэтажных жилых домов. Главным фигурантом оказался гендиректор ассоциации «Городские землевладельцы» и компании «Городская реконструкция пятиэтажек» Валерий Чернышов, речь идет о сумме в 100 млн рублей, пишет РБК.

По данным издания, в прошлую пятницу Тверской суд Москвы взял Чернышова под стражу. В рамках того же дела в пятницу был арестован учредитель компании «Управление капитального строительства «Ларж» и бывший чиновник мэрии Москвы Максим Бойко. Его структура выполняла функции технического заказчика, помогая контрагентам (в том числе компаниям Чернышова) оформлять и согласовывать градостроительную документацию. В дальнейшем Бойко приобрел 50% «Городской реконструкции пятиэтажек», купив долю в компании Чернышова за 1,7 млн рублей.

Бойко давать показания по делу после задержания отказался, следует из протокола его допроса, который судья Станислав Минин зачитал на заседании по аресту Чернышова.

Дело о хищениях на реконструкции домов было возбуждено 28 августа по ч.4 ст. 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере). В его основу легли заявления двух москвичей, следует из материалов, которые огласил на заседании судья Минин.

Ущерб, согласно этим заявлениям, составляет около 12,2 млн рублей: Так, одна из потерпевших, Ольга Дудакова, заключила договор на покупку квартиры на шестом этаже надстраиваемой пятиэтажки в 1-м Войковском проезде за 7,2 млн. Андрей Петров – заплатил 5 млн за квартиру на улице маршала Рыбалко. Квартир люди к оговоренному сроку они не получили.

Всего Чернышов планировал реконструировать 27 домов в Москве, но градостроительная документация была готова лишь по пяти объектам, заявил подозреваемый следователю МВД во время допроса. Он утверждает, что «Городская реконструкция пятиэтажек» успела привлечь с пайщиков – физических лиц – около 100 млн рублей. Из этой суммы около 20 млн рублей были впоследствии возвращены, когда выяснялось, что надстраивать дом не представляется возможным – это в том числе и деньги Дудаковой, которой уже после возбуждения дела погасили весь ущерб, отметили в суде Чернышов и его защитники.

Еще 42 млн рублей хранились в наличной форме и не вносились на расчетный счет «Городской реконструкции пятиэтажек», отметил Чернышов. 11 млн рублей хранились в его личной банковской ячейке. Еще 24 млн рублей, по словам подозреваемого, держали у себя его родственники и знакомые – зачем это было нужно, Чернышов объяснять не стал, воспользовавшись 51 ст. Конституции.

На заседании Чернышев заверил судью, что «не совершал никаких противоправных действий» и не намерен скрываться; он также напомнил, что задолго до своего задержания знал о расследовании дела и помогал ему. Он попросил оставить его на свободе, чтобы продолжить работать и рассчитываться с пайщиками, у которых есть претензии. Защитники Чернышова настаивали, что речь идет о преступлении в сфере предпринимательской деятельности, а значит, подозреваемый не подлежит аресту. Адвокаты предлагали за него залог в размере не более 800 тысяч рублей.

Издание также отмечает, что москвичи обращались в мэрию с просьбой проверить компании Чернышова еще в 2016 году, сообщил полицейским допрошенный по делу чиновник департамента градостроительной политики Москвы Юрий Филиппенко (его показания зачитал судья Минин). В частности, обращения поступали от руководителей ЖСК домов в 1-м Войковском проезде и на улице маршала Рыбалко.

Власти убедились, что «Городская реконструкция пятиэтажек» в своих рекламных материалах называет себя застройщиком и «декларирует планы по реконструкции» этих зданий. На деле надстраивать их было невозможно из-за сильного износа, отмечал Филиппенко.

Также на сайте компаний Чернышова размещалась информация, что наряду с программой реновации правительство Москвы приняло отдельную программу реконструкции пятиэтажек. В действительности такой программы не существует. Департамент связался с Чернышовым и потребовал убрать это утверждение; он просьбу выполнил, уточнил чиновник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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