Протоиерей Всеволод Чаплин: «Страусиная политика» Кремля грозит обернуться распадом России

Главной опасностью для России в 2019 году может стать «страусиная политика» Кремля в отношении западных «партнеров». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал бывший глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московской патриархии протоиерей Всеволод Чаплин.

По его мнению, последние два года Москва демонстрирует слабый внешнеполитический курс, который все больше зависит от Запада. «Он (внешнеполитический курс) становится все более беспомощным. Да, мы иногда умеем отвечать на выпады яркими словами, могли предпринимать активные действия в той же Сирии, например. Но последние два года – это страусиная политика», – сказал он.

В этом ключе одним из главных рисков 2019 года Чаплин назвал дальнейшие компромиссы и игру в поддавки американским и европейским «коллегам». «Риски – уступки Западу на украинском фронте, что на дальневосточном, что на дипломатическом, что на образовательном, культурном, что в жизни наших элит, из которых слишком многие, увы, фатально зависимы от Запада», – подчеркнул он.

Чаплин пояснил, что в дальнесрочной перспективе за уступками последуют «еще более страшные сценарии». «Провокации революции, распад страны, диктатура западного ставленника или просто управляемый хаос, гибель большого количества людей и жесткое внешнее управление. Нужны не уступки, а наступления», – уверен он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.12.18

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