Россия-2019: страну «закрутит» социально-политический вихрь

В 2019 году России придется столкнуться с комплексными рисками, часть из которых стала следствием пенсионной реформы. По оценке политтехнолога, психолога, эксперта по PR и GR-коммуникациям, члена комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Алены Август, социально-политическая система страны будет переживать нарастающую турбулентность. Такое мнение эксперт высказала в интервью РИА «Новый День».

«Мы сейчас и так живем в очень сложном и постоянно меняющемся мире, где риски становятся многофакторными. Сложно сказать, что есть опасность с одной стороны или с другой– они «прилетают» ото всюду. Причем они суммируются и аккумулируются, дополняют друг друга», – констатировала Август.

Эксперт обратила внимание, что социально-политическая ситуация в России становится турбулентной. «Мы эти риски видим уже сейчас. Не все люди так богаты, как им бы хотелось, не у всех есть та работа, которой им бы хотелось заниматься. Ситуация с санкциями лучше не становится. Бизнесу приходится как-то выживать, это сложно – в этой части можно ожидать проблем. Работодатели стараются нивелировать риски и избавляются от неэффективных сотрудников, оптимизировать систему. Системе становится лучше, а людям – не очень», – отметила она.

Август также подчеркнула, что на ситуацию в 2019 году в значительной степени может повлиять пенсионная реформа. «С одной стороны, это общий негатив к этому решению, потому что оно ломает устоявшееся десятилетиями рамки. С другой – сейчас все, кто уже планировал, что изменит свой стиль жизни и будет двигаться ближе к пенсии… Люди просто вынуждены в соответствии с законом оставаться экономически активными, то есть держаться за свои рабочие места. Будет сложнее пробиться более молодым людям», – выразила опасения эксперт.

При этом она отметила, что пенсионная реформа «ложится на не очень хорошую экономическую ситуацию» и «странную ситуацию с потоком мигрантов», который стал сокращаться в нашу сторону и увеличиваться из страны. «И сложность следующего года в том, что турбулентность нарастает. В этом состоянии вихря нам придется жить и как-то выруливать», – заключила Август.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.12.18

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