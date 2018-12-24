Риски-2019: Россию ждут конфликты на всех уровнях – от ЖЭКа до президентского дворца

Отчужденность и враждебное отношение к власти, которые сформировались в массовом сознании жителей России в 2018 году, обернется в новом году социальными протестами абсолютно на всех уровнях взаимодействия между гражданами и властью: от ЖЭКа до «дворца президента». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Оценивая риски, с которыми страна может столкнуться в 2019 году, эксперт обратил внимание, что речь в большей степени идет о прогнозируемых последствиях принятых властью решений, в том числе пенсионной реформы. «Мы знаем, какие процессы сейчас развиваются и какие результаты они приносят. Являются ли они рисками или наоборот возможностями, зависит от того, у кого какие интересы и кто как видит свое будущее», – сказал он.

Он пояснил, что в 2018 году в России произошла фундаментальная вещь – «разрыв отношений между властью, включая президента, и большинством населения». «Произошло прекращение на уровне массового сознания семейных отношений между властью и населением страны. Теперь они находятся в рамках классовой социальной парадигмы», – считает Кагарлицкий.

Эксперт пояснил, что отношения между народом и властью всегда были классовыми, однако до недавнего времени люди это не осознавали. «Население до лета 2018 года либо не осознавало, либо старалось гнать мысли о том, что мы живем в стране, которая принадлежит не нам. Теперь это осознано необратимо», – уверен он.

По его мнению, после лета 2018 года население оказалось «полностью отчуждено от власти на эмоциональном уровне». «Это принципиальная вещь, которой не было еще год назад. Отчуждённость и враждебное отношение – это то, что радикально меняет все правила игры внутри общества и страны. Мы в 2019 год вступаем совершенно другой страной, эта страна будет развиваться и жить совершенно по-другому, в ней возможны другие процессы. Отсюда вытекает, то, что в 2019 году нас ждут острейшие социальные и политические конфликты на всех уровнях, начиная от ЖЭКа и заканчивая дворцом президента», – заключил Кагарлицкий.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.12.18

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