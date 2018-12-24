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Вторник, 25 декабря 2018, 00:10 мск

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Вирусолог рассказал, как уберечь детей от ротавируса на детских новогодних елках

Несколько детей были госпитализированы с симптомами ротавируса из детского сада №2051. Родители сообщали о высокой температуре, рвоте и диарее. Участники группы «Мамы Москвы» пожаловались, что у их детей наблюдались аналогичные признаки заболевания. Подобные случаи зафиксированы в нескольких дошкольных учреждениях столицы.

Доктор медицинских наук Виктор Зуев дал несколько советов родителям о том, как уберечь своих детей от заболевания ротавирусом.

Вирусолог отметил, что повышенная детская заболеваемость связана с ослаблением иммунной системы в зимний период. Также Зуев рассказал, что вместе с ротавирусом могут проявиться и другие простудные заболевания.

Чтобы не подхватить вирус, нужно тепло одеваться, правильно питаться и сохранять хорошее настроение. Ведь главная задача – укрепить иммунитет.

Доктор медицинских наук также отметил, что дети входят в группу риска при проявлении ротавирусной инфекции. Массовые мероприятия – главный источник заболеваний. Однако это не означает, что детей нельзя никуда выпускать. Зуев отметил, что для предотвращения заболеваний достаточно заботиться о детском здоровье.

Кроме того, он посоветовал родителям сделать своим малышам прививку от ротавируса. Причём заранее, не дожидаясь сезонного обострения инфекции. Не помешает исключить лишние походы на улицу, а также обязательно мыть руки перед едой, чтобы избежать переноса возбудителя заболевания на пищу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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