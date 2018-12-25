Риски-2019: Нищета, политический кризис и Курилы

В 2019 году Россия рискует скатиться в нищету на фоне продолжающегося внешнего давления и «конца политической системы» в стране. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

«Кроме внешних рисков – усиления санкций и прочего внешнего давления, – есть самый большой риск – дальнейшее скатывание в нищету, социальное расслоение, увеличение социального неравенства, сворачивание экономики дальше», – сказал Федоров.

При этом он выразил уверенность, что политическая система в нынешнем виде себя изжила. «Политическая система подошла к своему логическому завершению. Те политические партии, которые сейчас существуют, уже вряд ли в том формате, в котором они есть, могут выполнять все необходимые функции. Авторитет партий падает, партии – отдельно, люди – отдельно. Это касается всех партий, это системный кризис в нашей стране», – уверен он.

По мнению Федорова, в сложившейся ситуации любое непопулярное решение может спровоцировать массовые социальные волнения. «Вопрос, когда и где может прорваться. Понятно, что действия с Курилами могут быть детонаторами серьёзневших действий внутри страны», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.12.18

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