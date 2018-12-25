Не в ногу: общество и власть в России расходятся

2019 год несет для России ряд экономических рисков, связанных с ужесточением санкций и падением цен на нефть. В интервью РИА «Новый День» политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков отметил, что ситуация внутри страны является сложно прогнозируемой: неготовность идти в ногу со временем, которую показала власть, может обернуться боле серьезной проблемой.

По оценке эксперта, перед Россией нависли несколько угроз, самой главной из которых может стать дальнейшее ужесточение санкций. «Вторая угроза – падение цен на нефть. Они и так к новому году рухнули, если продолжат снижаться, то для нас это чревато очередным витком экономического кризиса. Умышленно ли это может происходить по решению ОПЕК, или по естественным причинам падения спроса – риск для нас как поставщика сырья велик», – сказал Гращенков и отметил, что опасность может представлять и участие РФ в военных конфликтах – в Сирии и Донбассе.

При этом внутренняя ситуация в стране, как считает эксперт, неоднозначная. «Назревает что-то принципиально новое. Кто-то называет это запросом на справедливость, но не очень понятно, какую конкретно справедливость имеют в виду. У нас принято считать, что это что-то сродни сталинской сильной руки – покарать и поделить между бедными, что-то отняв у богатых. Мне кажется, это все-таки запрос на новую справедливость связан с меняющимися представлениями людей о мире и коммуникациях», – сказал Гращенков.

Он выразил уверенность, что развитие новых технологий сейчас несет риск для нынешней власти. «Мы уже сейчас видим, что чиновники не совсем адекватно реагируют при общении с населением. Появился Facebook, Instagram, можно в он-лайне транслировать происходящее в кабинетах», – сказал он.

«Если власть этого не понимает, отгораживается, и считает, что это все какие-то модные явления, на которые надо закрыть глаза и проигнорировать, это безусловный риск», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.12.18

Перспектива-2019: ценам на нефть предрекли падение. / Россия в депрессии: народ готов «сливать» кандидатов от власти. / «Доверие потеряно»: в Москве ответили на выпад Лукашенко. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»