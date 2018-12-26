Незаконный оборот взрывчатых веществ: в Подмосковье выяснили, как на самом деле подорвался участковый

Стали известны подробности проверки ЧП со взрывом в Подмосковье, где ранения получил участковый полиции. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, сотрудник МВД подорвался на боеприпасе на собственной даче, по данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

По уточненным данным ведомства, ЧП произошло 15 декабря на дачном участке полицейского в городском округе Ликино-Дулево. Предположительно взрыв произошел, когда мужчина попытался разобрать предмет с помощью топора и других инструментов.

Стоит отметить, что на территории его дачного участка были также обнаружены оружие и боеприпасы, в том числе времен Великой Отечественной войны.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ («Незаконной оборот взрывчатых веществ»).

В настоящее время устанавливаются каналы приобретения и возможного сбыта.

Как уточняет «Интерфакс», в результате инцидента мужчина лишился глаза и кисти.

Примечательно, что после госпитализации полицейский утверждал, что взрыв произошел возле шоссе, когда он дотронулся до подозрительного предмета, однако эта информация не подтвердилась.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.12.18

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