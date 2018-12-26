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Среда, 26 декабря 2018, 13:23 мск

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Незаконный оборот взрывчатых веществ: в Подмосковье выяснили, как на самом деле подорвался участковый

Фото: mosobl.sledcom.ru

Стали известны подробности проверки ЧП со взрывом в Подмосковье, где ранения получил участковый полиции. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, сотрудник МВД подорвался на боеприпасе на собственной даче, по данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

По уточненным данным ведомства, ЧП произошло 15 декабря на дачном участке полицейского в городском округе Ликино-Дулево. Предположительно взрыв произошел, когда мужчина попытался разобрать предмет с помощью топора и других инструментов.

Стоит отметить, что на территории его дачного участка были также обнаружены оружие и боеприпасы, в том числе времен Великой Отечественной войны.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ («Незаконной оборот взрывчатых веществ»).

В настоящее время устанавливаются каналы приобретения и возможного сбыта.

Как уточняет «Интерфакс», в результате инцидента мужчина лишился глаза и кисти.

Примечательно, что после госпитализации полицейский утверждал, что взрыв произошел возле шоссе, когда он дотронулся до подозрительного предмета, однако эта информация не подтвердилась.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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