ЧП в «Домодедово»: Volkswagen врезался в КПП аэропорта, есть пострадавшие

В Подмосковье автомобиль каршеринга врезался в контрольно-пропускной пункт аэропорта «Домодедово» после того, как было совершено его ограбление. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Известно, что ЧП произошло сегодня утром. Неизвестные на автомобиле Ford напали на водителя Volkswagen, похитили из машины деньги и спровоцировали ДТП, передает РИА «Новости».

Судя по записи с камер видеонаблюдения, водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в шлагбаум у КПП.

Отмечается, что инцидент не повлиял на работу терминала аэропорта, однако пострадало два человека – водитель автомобиля и охранник КПП.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.12.18

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