Россия-2019: Москва восстановит влияние на постсоветском пространстве

В 2019 году в России сохранится тренд на протестную активность населения, однако сильных изменений в социальной и политической жизни страны ожидать вряд ли стоит. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, следующий год может стать ключевым для возвращения влияния РФ на постсоветском пространстве.

Эксперт выразил уверенность, что 2019 год «не принесет особых сюрпризов» и нынешняя внутриполитическая ситуация в России сохранится. «В 2019 году, несмотря на неослабевающее внешнее давление, удастся сохранить стабильность в том виде, в котором мы ее имеем сегодня. Определенные механизмы внутреннего переориентирования инструментов, в том числе экономических, которые заложены в 2018 году, начнут действовать», – считает он.

По мнению политолога, социальные волнения в определённой степени возможны, однако они не приобретут острые формы. «2018 год преподнёс несколько серьезных уроков. Я думаю, тренд на протестную активность будет сохраняться в 2019 году. Власть, внимательно изучив уроки, проблемные моменты 2018 года, сделает соответствующие корректировки и выводы, и будет тщательно выверять региональную политику», – прогнозирует Мартынов.

Что касается внешней политики, нужно сохранять бдительность, так как ситуация на международной арене может ухудшиться, считает эксперт. «То, что касается внешней политики – сохраняется разбалансирование системы международной безопасности, все риски, которые с этим связаны, будут усиливаться. Я имею в виду риски региональных конфликтов, государственных переворотов в тех или иных странах с неустойчивым режимом, в том числе на постсоветском пространстве», – сказал он.

При этом Мартынов отметил, что именно постсоветское пространство в ближайшие два года будет играть важнейшую роль для РФ, и подчеркнул, что Москва наконец-то осознала стратегическую важность этого направления.

«Мне кажется, 2019 год станет в смысле внешней политики России ключевым годом борьбы за постсоветское пространство. Пришло время зафиксировать его как зону стратегических интересов России. В этом смысле 2019 год – это противоборство за важнейшую стратегическую зону влияния и ответственности», – сказал Мартынов.

По словам эксперта, до недавнего времени Москва недооценивала важность бывших союзных республик для современной России. «Это считалось второстепенным вопросом внешней политики. Считалось, что основная внешняя политика где-то там – в Америке, в Европе, в Британии, в Китае – а постсоветское и так никуда не денется. Но последние годы показали, что, во-первых, может деться – пример с Украиной стал наиболее показательным, и, во-вторых, что для нас это критически важно», – считает он.

Таким образом, по его оценке, в 2019-2020 годах Россия должна сконцентрироваться именно на этом векторе, чтобы в полной мере вернуть бывшие союзные республики в сферу своего влияния. «Я не имею в виду включить в состав России – как Лукашенко недавно заявил, якобы мы хотим кого-то поглотить – речь, конечно, идет не об этом. Это зона наших жизненных интересов, это правда. Мы это поняли наконец. Я надеюсь, что эта борьба закончится нашей победой», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Вяткина

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