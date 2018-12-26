«Так и валят «подарками» на Новый год»: Мосгордума увеличила штраф за неоплату парковки

В Москве в два раза увеличен штраф за неоплату парковки, теперь он составит 5 тысяч рублей. Соответствующее решение сегодня, 26 декабря, приняла на очередном заседании Московская городская дума. Столичные автомобилисты уже назвали это решение «беспределом».

Поправка внесена в КоАП Москвы. Повышение штрафа сделает оплату парковки экономически целесообразной, отмечается на сайте Мосгордумы. Учитывая, что стоимость парковки в центре столицы на платных стоянках с 15 декабря составила 380 рублей в час, многие автомобилисты пришли к выводу, что заплатить штраф выгоднее, чем оплачивать парковку.

На сайте гордумы сообщается, что поправка получила единогласную поддержку депутатов. Председатель думской комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова заявила, что главная цель подобных изменений – улучшение дорожной ситуации в столице.

Соцсети уже отреагировали на депутатское нововведение. Так, в группе «Автомобилисты Москвы» в «Фейсбуке» люди выражают крайнее возмущение ростом размера штрафа. «Неописуемая алчность, – пишут они. – Так и валят «подарками» на Новый год. Слова есть, но они все нецензурные. С учётом уменьшения бесплатного периода с 15 до 5 минут, думаю, народ разорится на таких штрафах, это уже беспредел». «Да, и стоимость стоянки за сутки больше чем минимальная заработная плата. Такого нет нигде в мире», – отметил участник другой московской группы в «Фейсбуке» Андрей Р.

23 декабря в московском гайд-парке «Сокольники» прошел митинг против платных парковок. Участники акции оставляли подписи под петицией с требованием отменить повышение платы за час стоянки до 380 рублей, вернуть бесплатную парковку в воскресенья и не сокращать время бесплатной стоянки с 15 до 5 минут.

Ранее на популярном ресурсе была размещена петиция с требованием отставки вице-ммэра Москвы, главы департамента транспорта Максима Ликсутова. За несколько дней петиция набрала более 300 тысяч подписей, однако затем администрация ресурса объявила более 160 тысяч из них фальшивыми и удалила голоса. Участники протеста после этого отмечали в соцсетях, что ресурс может быть ангажирован мэрией Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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