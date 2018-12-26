Риски-2019: «государственная измена» правительства и цветная революция в России

Самый главный риск для России в 2019 году несут действия правительства Дмитрия Медведева, которые могут повлечь за собой цветную революцию. Как считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, в этой ситуации передача части Курильских островов Японии и вовсе будет восприниматься гражданами как «государственная измена». Об этом эксперт сказал в интервью РИА «Новый День».

«Наибольшую угрозу для Российской Федерации в 2019 году представляет деятельность российского правительства, направленная на обострение социально-политических отношений в РФ путем попытки решить проблемы экономики за счет населения. Это главная угроза, поскольку она может привести к цветной революции», – сказал он.

Эксперт пояснил, что эта опасность сохранится в 2019-2021 годах. При этом он выразил уверенность, что внутриполитическую ситуацию в России может значительно ухудшить и внешнее давление.

«Вторая угроза связана с обострением российско-американских отношений и отношений России и Запада. Это может привести к наращиванию санкций и опять-таки инициированию внутри России социального взрыва – эти проблемы будут решаться за счет народа, а значит – это опять будет обострять главную угрозу», – считает эксперт.

В этой связи Сивков обратил внимание, что еще одним негативным событием 2019 года может стать ситуация вокруг Курильских островов. «Значительный риск, также чреватый социальным взрывом в России – передача двух островов Курильской гряды Японии. Если это произойдёт, то это будет восприниматься как акт государственной измены», – уверен он.

При этом эксперт считает, что другие внешние проблемы для России являются вторичными. «У России есть ядерный потенциал. Он пока еще является гарантом нашей безопасности. В целом, подводя итог, главный источником угроз в 2019 году будет наше правительство», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.12.18

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