В Подмосковье участковый попался на взятке от вьетнамцев

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о взятке в 55 тысяч рублей, которую участковый полиции получил от шестерых граждан Вьетнама. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что обвинение предъявлено участковому уполномоченному МО МВД России «Павлово-Посадский» за непривлечение вьетнамцев к административной отвественности. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).

При этом в СКР подчеркивают, что данное уголовное дело не связано с другим преступлением – изнасилованием гражданки Вьетнама (п. «а» ч.2 ст. 131 УК РФ). В ведомстве уточнили, что до настоящего времени лица, причастные к совершению преступления не установлены. По уголовному делу проводятся акушерско-гинекологическая, генетическая, судебно-медицинская экспертизы.

«Просьба не объединять указанные уголовные дела, основания для соединения их в одно производство до настоящего времени не усматривается», – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что шестеро вьетнамцев обвиняются в изнасиловании соотечественницы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.12.18

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