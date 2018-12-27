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Четверг, 27 декабря 2018, 13:33 мск

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Попал под горячую руку: в Москве пассажир перерезал горло таксисту

В Москве пассажир перерезал горло таксисту, подозреваемый задержан. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 27 декабря недалеко от улицы Крымский вал. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого пассажир нанес водителю такси ножевое ранение в горло. От полученной травмы пострадавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе допроса подозреваемый признал, что конфликт произошел из-за малозначительного повода.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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