«Время тикает против власти»: смена правительства или социальный взрыв

Основной риск, с которым столкнется Россия в 2019 году – это отсутствие перемен. Шанс на рывок в развитии появится у страны только в случае смены правительства. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его словам, кандидатуры на ключевые должности уже могут рассматриваться.

«Если это правительство будет сменено, понятно, что у нас государственное управление примерно на полгода встанет. Но если в правительство придут люди, которые будут связывать свое будущее с развитием страны, мы, возможно, с вами в следующем декабре будем уже какие-то позитивные итоги подводить», – пояснил политолог, напомнив, что недавно глава «Роснефти» «Игорь Иванович [Сечин] уже направил членам правительства корзинки с колбасой».

Эксперт считает, что сегодняшнее правительство, которое руководствуется принципом «рынок сам все решит», фактически доказало свою несостоятельность. «Плюс его экономические корни там – на Западе. Если его не сменят – это будет основной риск, это отсутствие перемен, – полагает Неживой. – Что-то должно меняться во власти. Президент уже заявил, что социализма нам не видать. Я считаю, что он после этого поставил на себе политический крест – потому что наше государство было создано и сковано в Советском Союзе вместе со всей психологией и всей инфраструктурой, которая до сих пор действует. При этом сейчас основные выгодополучатели – это непонятные люди, которые тогда поднялись на процессе развала, и в итоге все еще больше усугубили – потому, что результат их экономической деятельности, мягко говоря, неуспешен».

Неживой обратил внимание, что богатейшая страна, каковой является Россия, мира живет «не самым богатым образом», и население этот факт осознает. По его оценке, реальные экономические трудности могут начаться уже через 2-3 месяца, и они больно ударят по жителям регионов, многие из которых уже давно еле сводят концы с концами.

«Сейчас правительство пожелало решить свои проблемы, опираясь на положение «люди – вторая нефть», а они и так на грани выживания. Даже если придет новое правительство, ему придется все это разгребать – заново организовывать функционирование многих отраслей, заново налаживать экономические связи, на это потребуется время, – отметил политолог. – Нельзя будет сразу решить проблему с социалкой, с кадрами, технологиями, работой. Вот это основные риски. Если правительство не будет меняться – я думаю, в следующем году это закончится революцией. Если правительство поменяют – возможно, будет шанс. Потому что мы страна богатая, запас прочности географический, геополитический есть, и тут можно будет что-то налаживать».

Ситуация уже сейчас находится на грани, полагает собеседник агентства, потому что население в регионах «живет давно не очень хорошо», но люди научилось, по крайней мере, сводить концы с концами. «Во многих регионах зарплаты и пенсии меньше, чем квартплата уже сейчас. А если человек не платит, и еще через суд начинают третировать – а это вина правительства, создание условий, когда люди могут только выживать – это только провоцирует социальный взрыв», – подчеркнул политолог.

По его мнению, России нужна настоящая либерализация экономической деятельности – а чтобы отрасли экономики не были мононоплизированы, нужно допустить население до ведения хозяйственной деятельности. «Это большая проблема. У нас не любят вспоминать большевиков, но НЭП как раз была та самая тема, на чем они решили вопрос, – напомнил Неживой. – Крестьянам дали землю, позволили проявить частную инициативу. Люди ее проявили, накормили общество, и все политические риски на тот момент были нивелированы. Поэтому сейчас будет очень многое зависеть от того, кто придет [на смену правительству], насколько эти люди будут профессионалами, насколько они будут понимать, что реально требуется делать в этих условиях».

При этом, констатировал собеседник агентства, в стране практически не осталось профессионалов, собственные кадры уничтожены, а те, кто занимает ключевые должности в исполнительной власти, зачастую действуют по подсказке зарубежных специалистов не самого высокого уровня.

Например, в Москве действуют политические риски, возникающие при проведении городской политики. «Но если мы посмотрим, откуда произрастают корни этой политики, мы увидим, что это западные консультанты – причем такие, которых даже на Западе считают неадекватными, – отметил политолог. – Но господин Ликсутов (Максим Ликустов, заммэра Москвы, глава департамента транспорта, – ред) пользуется услугами этих консультантов, и господин Хуснуллин (Марат Хуснуллин, заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству, – ред), там тоже под вопросом эти рекомендации. Консультировать по развитию всех отраслей хозяйства должны отечественные консультанты».

Политика руководства страны приведет к социальному взрыву, уверен собеседник агентства. В пример он привел ситуацию с энергоносителями, напомнив, что многие страны специально дотируют эту сферу, чтобы не завышались цены на транспорт и продукцию.

«Это живой рынок, потому что дешевую продукцию люди имеют возможность покупать, у них остается много средств и на другую продукцию, начинает оживать рынок внутри, – пояснил он. – У нас же правительство вроде на словах экономические либералы, но занимаются тем, чтобы замкнуть [финансовые потоки] на узкий круг. Все остальные голодные и недовольные. Это политический риск, это взрыв на определенном моменте, когда уже невозможно будет существовать. Мы к этому и идем – прямым ходом и очень быстрыми шагами», – считает Неживой.

Вместе с тем он отметил, что в отношениях с Западом серьезных рисков для России в 2019 году нет. «Запад должен настолько рухнуть, чтобы на нас напасть, что по факту руководству Запада должно быть все равно. Но они до такого состояния в следующем году точно не дойдут», – уверен политолог.

«У нас в руках огромнейший ресурс. Запад будет недовольным, будет нас расшатывать на внутренний взрыв, – пояснил он. – Внешне наша страна практически неуязвима: у нас огромное количество полезных ископаемых, да и друзей в мире у нас тоже предостаточно. Фактически на Западе тоже идут процессы, сходные с нашими: банкротство неолиберальной системы хозяйствования, когда страна живет в долг за счет будущих поколений. И если мы выйдем на внутреннюю экономическую и политическую стабильность, Запад начнет через некоторое время перед нами заискивать».

«Например, то, что сейчас произошло в Сирии, американцы оттуда уходят, – напомнил Неживой. – Из-за чего Сирия началась? Был проект газопровода из Катара, который шел в обход российского газа. На определенном моменте Асад отказался пустить этот газопровод через свою территорию. Его попытались снести. В итоге сейчас это превратилось в некую площадку геополитического конфликта, на котором идет экономическое переламывание двух этих систем».

Сейчас же фактически противостояние России и Запада можно определить, как «войну слабого против слабого» – кто первый упадет. У каждой из сторон огромное количество собственных проблем, которые, по сути, и послужили первопричиной конфликта – поскольку каждый пытается их решить именно таким образом. Победителем же в этой схватке станет не тот, чья военная мощь окажется больше, а самый устойчивый в политическом и экономическом смысле. «У нас нет экономики, но если мы ее создадим, у нас будет преимущество перед Западом, у которого она есть, но работает в огромные долги», – считает эксперт.

Собеседник агентства отметил, что некоторые российские наблюдатели оценивают действия российского правительства – которые и усугубляют внутренний политический и экономический конфликт – как провокационные. «Поэтому сейчас первый шаг – смена правительства, – подчеркнул Неживой. – Насколько я знаю, над этим уже работают несколько групп, администрация президента это созерцает. Как я понимаю, идет согласованный процесс. Какие кадры они подберут – пока неизвестно».

«Вот есть вариант – московское правительство очень здорово почистят, а премьер-министром станет Сергей Семенович Собянин, – прокомментировал политолог информацию, которая давно будоражит москвичей. – А он себя показал как человек абсолютно, мягко говоря, не прорывной. Расходовать бюджет в несколько триллионов рублей в год – это одна тема, а добиваться каких-то результатов в сегодняшних тяжелых условиях – совершенно другая. И тут он себя ни с какой точки зрения не проявил».

Если новое правительство сможет создать условия для развития экономики, у страны будет шанс. «Если нет – значит, у нас в стране через некоторое время будет другая власть», – прогнозирует политолог.

Нынешняя зима в России обещает быть «длинной и холодной, а весна будет жаркой и голодной», причем когда и что станет спусковым крючком и так уже обостренной ситуации – неизвестно. Социальный взрыв может случиться в ближайшие недели – но возможно, что ситуация еще некоторое время будет находиться в состоянии стабильности. «Вот Приморье, Хакасия – хороший пример, – напомнил Неживой. – Там вроде все хорошо было, и вдруг бац! – и стало все плохо. Наше общество очень долго надеялось. Это самое страшное – когда надеялись, что все будет хорошо, а потом надежда пропадает, и все, человек уже ни во что не верит. Смена правительства стала бы очень хорошим подарком людям. Все ждут перемен. Не будет перемен – будет только хуже. Время тикает против власти».

Москва, Татьяна Дорофеева

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