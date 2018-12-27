Прогноз на 2019 год: какая война и с кем ждет Россию

Основные риски, с которыми столкнется Россия в наступающем 2019 году, связаны с геоэкономической войной с Западом и возможной напряженностью по периметру собственных границ страны. Внутриполитическая ситуация, скорее всего, не выльется в серьезную волну протестов, способную угрожать существующей системе. Такой прогноз в интервью РИА «Новый День» дал президент Института национальной стратегии, политолог Михаил Ремизов.

По его оценке, в новом году основным риском для России станет продолжающаяся геоэкономическая война с Западом. «По совокупному воздействию это можно поставить на первое место, – полагает Ремизов. – Геоэкономическая война со стороны Соединенных штатов все равно будет продолжаться и создавать новые зоны дискомфорта, новые вызовы для российской экономики».

Вторым фактором по степени опасности воздействия на Россию, очевидно, станут очаги конфликтов по периметру границ. «Это тоже процессы в значительной степени направляемые, хотя уже и региональных факторов достаточно для того, чтобы рассматривать эти риски как достаточно высокие: даже без какого-то заокеанского вмешательства по периметру наших границ может полыхнуть, – пояснил собеседник агентства. – А если учитывать, что вмешательство было, есть, и будет в той или иной форме, можно оценивать эту вероятность как высокую».

На первом месте в этой ситуации стоит, разумеется, Украина, с которой «наиболее вероятно продолжение тактики, условно говоря, конфликта низкой интенсивности». Речь идет не только о точке напряжения, связанной с Донбассом, но и прямым конфликтом двух стран. «Это не зависит от выборов [на Украине]. Предвыборный период является периодом повышенных рисков, но полагать, что выборы могут в этом плане что-то изменить к лучшему – является абсолютно ничем не оправданной наивностью», – считает Ремизов.

Кроме того, вероятна эскалация армяно-азербайджанского конфликта в связи с Нагорным Карабахом. «Он никуда не ушел, и есть факторы, которые говорят о возможности обострения, – отметил политолог. – Одним из этих факторов является непростой период в армяно-российских отношениях, и на этом фоне возможны попытки Азербайджана форсировать решение, пусть и не окончательно, но сдвинуть ситуацию в свою пользу и напомнить международному сообществу о том, что нынешний статус-кво для Баку неприемлем». Для России это обострение чреваты, прежде всего, кризисом ОДКБ, поскольку кому бы ни оказала поддержку Москва, это может стать ударом по Организации договора о коллективной безопасности.

«Если Москва оказывает поддержку, скажем, Армении – то это оказывается серьезным ударом по отношениям с другими членами ОДКБ, прежде всего Казахстаном и Белоруссией. Не говоря уже об отношениях с Азербайджаном, который вне таких структур, но тоже является важным экономическим и политическим партнером, – считает политолог. – Если же она (Москва) не оказывает такой поддержки, то это также оказывается ударом по ОДКБ, поскольку может истолковываться как отказ от предоставления союзнических гарантий безопасности. Но это пример только одного конфликта».

Не стоит забывать и про приднестровский конфликт, который также может пойти по пути эскалации, и про ситуацию в Средней Азии – хотя ее можно отнести к числу рисков с меньшей интенсивностью. «Там мы, скорее, видим, что наиболее тревожным процессом является продолжающийся геополитический дрейф Казахстана в сторону от РФ, который продолжится, вероятно, и в следующем году», – отметил Ремизов.

Помимо стратегической ситуации вокруг наших границ существует еще и проблема с Ближним Востоком, в конфликтный узел с которым оказалась вовлечена Россия.

«Здесь стоит вопрос: сохранится ли тот тройственный формат диалога по Сирии, который сложился между Россией, Ираном и Турцией, или он будет разрушен в результате наметившегося американо-турецкого взаимопонимания, выражающегося в выводе американских войск из Сирии и предполагаемой свободе рук Анкары в отношении курдов, с опорой на которых действовали Соединенные Штаты, – пояснил политолог. – Если этот тройственный формат диалога будет разрушен, то, конечно, это чревато определенными дополнительными рисками, которые добавятся к существующим. А они состоят в том, что Москва попала как между молотом и наковальней в конфликт между Израилем и Ираном, и, учитывая, что российское присутствие в Сирии в той или иной степени оказывается уже долгосрочным фактором, это становится источником постоянных рисков».

Внутри страны ситуация вряд ли дойдет до социального взрыва, полагает собеседник агентства. «Да, в России идет постепенная деградация доверия к власти со стороны широких слоев общества, и это лишь отчасти связано с пенсионной реформой. Это более широкая проблема, – пояснил Ремизов. – Пенсионная реформа стала наиболее ярким событием, но в целом проблема не в одной пенсионной реформе. Она в общем ощущении того, что правящий класс страны предпочитает решать проблемы за счет социальных низов, а не за счет крупных финансово-промышленных групп, не идет по пути национализации элиты, крупного бизнеса, повышения уровня социальной ответственности перед лицом той геоэкономической войны и сложной социально-экономической ситуации».

Постепенное накопление недоверия к власти, отметил собеседник агентства, видится вполне ожидаемым в 2019 году, однако маловероятно, что оно выплеснется в какие-то активные протестные формы. «Хотя это прогнозировать сложно, – подчеркнул он. – Просто пока речь идет скорее о накоплении негатива, чем о его выплеске в какие-то активные протестные действия».

Что касается ближайшей перспективы, то в предстоящие 3-4 месяца вероятность провокаций со стороны Украины будет выше, чем в среднем в течение года, полагает Ремизов. Кроме того, важным фактором станет реакция экономики на повышение НДС. «Этот фактор не ключевой, но за НДС и бизнесу, и обществу придется платить дважды: самим повышением и ужесточением кредитно-денежной политики в ответ на инфляционные ожидания, – пояснил политолог. – Соответственно, какое-то дополнительное охлаждение, торможение экономики в этой связи тоже выглядит вполне возможным».

Москва, Татьяна Дорофеева

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