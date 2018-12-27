Украинку, которая бросила 2-летнего ребенка, ограничили в родительских правах

В Подмосковье женщину, которая бросила своего 2-летнего сына в подъезде жилого дома в Щелкове, ограничили в родительских правах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве отмечают, что наказание, которое было назначено Татьяне Гинишак в виде штрафа, вызвало широкий общественный резонанс. В связи с этим в СКПР уточнили, что по распоряжению органов опеки и попечительства года женщина также ограничена в родительских правах в отношении ее сына, вопрос о полном лишении родительских прав будет рассмотрен позже. В настоящее время мальчик находится в замещающей семье.

Как сообщал РИА «Новый День», резонансное происшествие произошло 14 октября. В подъезде многоэтажного дома, расположенного в Щелкове, жильцами найден мальчик. После осмотра ребенка в медицинском учреждении каких-либо телесных повреждений обнаружено не было.

24 октября сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мать ребенка. Она оказалась гражданкой Украины. На допросе сказала, что умышленно оставила малыша «ввиду сложной жизненной ситуации и материальных трудностей», после чего отправилась на поезде к подруге в Саратов.

25 декабря Щелковский городской суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и назначил ей штраф 40 тысяч рублей.

Предполагается, что вопрос о лишении родительских прав будет решен на судебном заседании 21 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.12.18

Telegram-каналы: «Склады «Красного & Белого» заблокированы. / Оплачивать установку и сверку счетчиков заставят поставщиков ресурсов. / Прогноз на 2019 год: какая война и с кем ждет Россию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»