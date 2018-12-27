«Пармезаны на госслужбе» и закат «Русской весны»: Россия входит в 2019 год без денег и смыслов

Российская либеральная элита при молчаливом согласии или даже содействии президента РФ Владимира Путина в 2018 году окончательно разрушила достижения «Русской весны». Как считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, сомнительные и непопулярные реформы, которые «правительство четвертого срока» так яростно принялось реализовывать, «обессмысливают» внутреннюю политику последних лет, но дает шанс на возрождение реальной оппозиции. Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

Год несбывшихся надеж

Бондаренко обратил внимание, что после президентских выборов в 2018 году у экспертного сообщества была надежда, что политическая ситуация в стране изменится и глава государства «вернется» во внутреннюю повестку.

«Уходящий год во многом – год несбывшихся надежд. Многими экспертами полагалось, что после победы на президентских выборах Владимир Путин начнет вести себя более активно, а этого не произошло. Активность президента после его ожидаемой победы свелась к продвижению очень сомнительных либеральных реформ, например, пенсионной, от которой он публично несколько дистанцировался, но, по сути, без его ведома никакой пенсионной реформы в стране бы не было, это надо понимать», – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что «новый» экономический курс, который с мая проводит правительство Дмитрия Медведева, разрушил главную парадигму, в которой жила современная Россия – последние двадцать лет у граждан формировалось представление о том, что страна богатеет.

«Но после избрания президента на четвертый срок, на минуточку, выяснилось, что денег в стране совсем немного, и нужно срочно предпринимать какие-то лихорадочные действия экономического порядка по отъему денег у населения, дабы залатать дыры в бюджете. Это, конечно, очень негативно сказалось на уровне доверия к власти», – констатировал Бондаренко.

«Все оказалось хуже, чем все думали. Выяснилось, что те сверхдоходы, которые поступали в бюджет благодаря высоким ценам на нефть на протяжении последних 10 лет и за счет которых страна могла развиваться, практически ушли в трубу. Нет никаких новых предприятий, которые могли бы перевести российскую экономику на несырьевую основу, нет глобальных инфраструктурных проектов, заводов, дорог. А деньги просто проели, разворовали – их снова нет», – подчеркнул он.

Как отметил Бондаренко, эта ситуация наглядно демонстрирует, что экономическая политика правительства потерпела фиаско. «Иначе не надо было повышать пенсионный возраст и идти на прочие ухищрения по отъему денег у населения. Можно было бы просто перераспределить сверхдоходы, которые были у страны на протяжении многих лет», – пояснил он.

«Докрымская» повестка – бездарный закат «Русской весны»

По оценке Бондаренко, в 2018 году «произошло обессмысливание многих вещей в политике». «Окончательно закончилась эпоха Русской весны и тот флер, который она за собой дала: «Крымский консенсус», политическая консолидация всех партий вокруг внешнеполитической линии», – считает он.

При этом эксперт напомнил, что «Русская весна» началась чуть менее 5 лет назад, но стала одним из главных событий для России в новом веке. «Как можно было так бездарно за 4 года профукать весь огромный потенциал Русской весны, я не понимаю», – сказал он.

С его точки зрения, причина кроется в том, что страной управляют «пармезаны на госслужбе» – либеральные политики, которых мало волнует будущее страны и народа.

«Люди, как Герман Греф (глава Сбербанка), из-за которых в Крыму до сих пор не работает Сбербанк, который запрещает выдавать кредиты малому и среднему бизнесу, если он имеет отношение к Крыму…. и многие другие, тот же самый Чубайс – все, кто долгое время были в мейстриме (политики), а в период Русской весны оказались маргиналами. Но в 2018 году мы увидели, что на самом деле ничего не поменялось, и снова вернулась докрымская политическая и экономическая повестка. И опять же это произошло не без ведома президента, значит – пармезаны на госслужбе его полностью устраивают», – сказал он.

Нужен новый мощный вызов

Как считает Бондаренко, двойственность, которая была присуща российской власти в отношениях с Западом – заигрывание с «коллегами», в 2019 году окончательно исчерпает себя, и Кремлю придется определиться.

«Это год, когда не получится продолжать политику власти, которая была в докрымскую эпоху. Политика состояла в том, что при такой разной степени жёсткости декларирования, что Россия стоит на собственных позициях, и не будет интегрироваться на Запад, – по факту Россия сделала все, чтобы туда интегрироваться, особенно в экономических сферах. Не хочется называть это шизофренией, но… Власть с экранов телевизоров говорит о том, что Западу не нужно диктовать России, как нам жить при декларируемых принципах политического суверенитета, но по факту – особенно экономически – до сих пор находимся в качестве младшего просящего Европу партнера», – подчеркнул политолог.

С его точки зрения, руководству страны придется разрубить этот гордиев узел. «Либо мы исходим все-таки из наших политических деклараций, что Россия проводит суверенную политику, никак не нацеленную на интеграцию с западными институтами, либо мы возвращаемся в эпоху 90-х и говорим, что Россия часть Запада и так далее», – отметил он и добавил, что последний вариант предполагает «сдачу Донбасса».

Бондаренко считает, что проблемой в данной ситуации может стать безынициативность внешней политики официальной Москвы, а на активные действия спровоцирует только мощный вызов извне. «Внешние вызовы заставляют ее (российскую власть) реагировать небезынтересно. В 2019 будут вызовы еще сильнее, чем раньше. Можно полагаться на силу внешних вызовов, которая заставит российскую власть переходить к инициативным действиям на внешнеполитических фронтах», – сказал он.

Шанс для оппозиции

По оценке Бондаренко, нынешние тенденции в экономике и политике приведут к тому, что в 2019 году Россия столкнется с ухудшением уровня жизни населения на фоне значительного падения доверия к власти, что может спровоцировать рост протестного движения и дать шанс альтернативным политическим силам.

«Будут увеличиваться протесты. На сентябрьских выборах власти будет сложнее выбирать своих представителей в регионах. Более того, во многих их регионах к власти придут представители оппозиции. 2019 год станет хорошим шансом для российской оппозиции как оформиться, так и вернуться в активную политику, вспомнить, что такое активная политическая борьба, забытая еще в середине 00-х», – заключил Бондаренко.

Москва, Мария Вяткина

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