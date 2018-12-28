Москвичи подняли на смех чиновников Собянина: «Что мы, племя Мумба-Юмба и лампочек никогда не видели?»

Москвичи высмеяли попытку чиновников похвастать разукрашенным центром столицы накануне новогодних праздников. Из-за дешевых пластиковых гирлянд город стал похож на рейверскую дискотеку, при этом уже за Третьим транспортным кольцом нет не только новогодних украшений, но местами даже и фонарей, отмечают жители Москвы. «А из космоса эту красоту видно?» – ехидно интересуются горожане.

Запись о том, как похорошела Москва в предновогодние дни, появилась в середине недели на официальной странице проекта мэра столицы «Активный гражданин» в «Фейсбуке».

«Ах, как сияет предновогодняя Москва! Представляете: для создания этой праздничной иллюминации использовано полторы тысячи километров гирлянд и тридцать миллионов светодиодов», – восторженно отчитываются администраторы страницы. Судя по двум сотням комментариев, москвичи по достоинству оценили усилия чиновников: отыскать среди этих отзывов хотя бы десяток положительных так и не удалось.

Модераторы не успевают удалять негативные комментарии под записью о том, как похорошела Москва под Новый год

Сутки назад проект «Активный гражданин» начал зачистку комментариев в «Фейсбуке», массово удаляя самые оскорбительные. Но за несколько часов москвичи успели оставить еще несколько десятков саркастичных и возмущенных отзывов.

«Покажите ноги в грязном снегу по щиколотки! Покажите реальность, грязищу реагентовую! – потребовала Наталья В. – Заваленные пешеходные переходы этой жижей химической! Задушили город химической атакой из реагентов».

«Можно подумать, вы это только к НГ вешаете. Весь центр круглогодично похож на рейверскую дискотеку, – с сарказмом указала Полина Х. – Историческая Никольская улица завешана гирляндами дешевого пластика так, что не видно шикарнейшей архитектуры. Сквер на Патриарших освещен так, что болит голова. Про уничтожение экосистемы Воробьевых вообще молчу. Зато плитку кривую перекладывают по сто раз, снова криво. И очереди в районной поликлинике к специалистам такая, что не попадешь».

«Ужасно она сияет, вот что. Центр города красив не огнями, а архитектурой, а ее не видно из-за ослепляющего света, – пишет Анна К. – Что мы, племя Мумба-Юмба, лампочек не видели? Во-вторых, пир во время чумы – масса сокращений по социалке (вам чуть ниже перечислили), а на кучу бесполезного пластика деньги почему-то есть. И да говорят, в Варфоломеевскую ночь в Париже тоже было светло».

«Сверху фонарики, снизу позорище. Ни одной птицы, ни одной! Мы с детьми кормушку повесили. Ни одной птицы в районе нет», – возмущается Светлана С. «Дома не ремонтируют, больницы недофинансируют, очереди на жилье, рейдерство, а нам тут китайскими лампочками по цене в миллион раз выше рыночной трясут», – подхватила Лилия М. «А почему в похорошелости Москвы не показывают уничтоженные памятники архитектуры, разрушенные урбаниной парки и зоны оопт, искалеченные застройкой и реновацией жизни людей?» – интересуется Анастасия К.

«А теперь Москва-это исключительно Центр?!. Кто-нибудь из мэрии выезжает хотя бы за ТТК??! Поднимите свои зады, пересеките трёшку и – темнота! Ни гирляндочки, ни подсветок, ни ёлочек украшенных», – отметила Татьяна К.

Москвичи пишут, что «так сиять может только сумасшедший дом», называют концепцию оформления центра столицы пошлой, бездарной и деревенской, и ехидно интересуются, видно ли из космоса «эту красоту». «Безвкусица, посыпанная солью», – резюмировала Татьяна Л.

Ответов администрации страницы «Активный гражданин» на претензии активных горожан под данной записью обнаружить не удалось, кроме сообщений об удалении комментариев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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