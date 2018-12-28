Россия-2019: Санкции и протесты станут поводом крепче закрутить «гайки» в отношении «пятой колонны»

Основные угрозы, с которыми столкнется Россия в 2019 году, исходят извне. Против нашей страны идет война, и по России будут наносить удары везде, где только возможно. Первым и основным вызовом в новом году, станет, очевидно, ситуация с выборами на Украине – которая может послужить основой для новых антироссийских провокаций, полагает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев.

В интервью РИА «Новый День» эксперт обратил внимание, что президентские выборы на Украине назначены на конец марта 2019 года, а это означает, что уже в ближайшее время количество провокаций кратно возрастет.

«Не факт, что в результате некоторых из провокаций ситуация не выйдет из под контроля и не перерастет в какой-то полноценный конфликт, – считает политолог. – В этом конфликте Украина не может быть победителем, но дело в том, что это означает очередную волну истерик по поводу России и по поводу санкций, которые должны ввестись. Соответственно, поднимется так называемая санкционная волна, которая может стать новым валом санкций».

В то же время Матчейвев подчеркнул, что хотя новые санкции не несут разрушительных последствий для России, экономике страны приходится тратить силы на адаптацию к новым условиям, что сбивает темп развития и отнюдь не способствует реальному улучшению социального и экономического положения граждан. «Поэтому это очень большая угроза», – отметил собеседник агентства.

Кроме того, напомнил Матвейчев, серьезные вызовы для России связаны с реализацией проекта «Северный поток» и с положением на Ближнем Востоке. «Как я понимаю, Трамп будет продолжать оказывать давление на Иран», – пояснил он.

В числе угроз предстоящего года политолог назвал ситуацию в бывших союзных республиках. В частности, парламентские выборы в Молдавии «несут только нестабильность». «Там Приднестровье – российское по сути дела, наш протекторат», – напомнил он.

Вместе с тем, сложности могут возникнуть и в отношениях с Арменией, где «к власти пришло абсолютно проамериканское правительство». «Но у Армении существуют гигантские завязки на российскую политику и экономику, – отметил политолог. – Соответственно, их будут расшатывать».

«Везде будут стараться вбивать клинья. Против нас идет война, поэтому – «на войне как на войне», будут наноситься удары и контрудары», – считает Матвейчев.

При этом во внутриполитической ситуации, по его оценке, вряд ли стоит ожидать серьезных потрясений. «Внутриполитическая ситуация производна от внешнеполитической, она не живет по каким-то отдельным правилам, – пояснил он. – Не будь у нас уже пять лет тех же самых санкций, не возрастай все время нестабильность, не вбрасывай нам в информационное пространство всякие фейки, у нас протестность в обществе была бы гораздо ниже. Разговоры о том, что у протеста есть какие-то экономические причины – полная ерунда. Потому что есть страны, которые уже много лет живут хуже нас. На постсоветском пространстве – это практически все страны. Белоруссия очень много лет живет хуже нас, все 90-е, все нулевые и двухтысячные. Украина хуже нас живет, сейчас в четыре раза, наверное. Молдавия хуже нас живет, там люди на ослах ездят по глинобитным дорогам. Или, например, Индия, Африка. Но у них же не происходят каждый день протесты и революции»

Все дело в том, как люди интерпретируют свое состояние, говорит собеседник агентства. «Есть люди, которые понимают – сейчас идет война против России, и задача не в том, чтобы побольше требовать от правительства, а в том, чтобы выстоять, и относиться к трудностям с пониманием, – отметил он. – А есть люди, которые говорят – нет, вынь мне да положь. И пенсии не отменяйте, и льгот мне побольше, и налоги снизьте и все на свете, а на вашу войну мне наплевать. И таких людей становится все больше, потому что на эту позицию работают очень многие люди – я имею в виду, с Запада. Вкладываются огромные деньги, чтобы эту позицию транслировать сюда и заражать этой позицией большие массы населения».

Политолог прогнозирует, что в 2019 году, очевидно, следует ждать эскалации настроений этой части российского общества, при этом протестно настроенную часть граждан оппозиция будет использовать в своих целях во время губернаторских выборов. «Оппозиция будет толкать каких-то своих людей, стараться устраивать мощные протесты против действующей власти или исполняющих обязанности [губернаторов]. Конечно, выборы это никакая не отдушина, это катализатор протестных настроений», – уверен собеседник агентства.

При этом даже организованные протесты не смогут спровоцировать ситуацию, при которой «вся страна пошла бы под откос или серьезно накренилась», прогнозирует политолог. «Такого не будет. Даже если введут санкции такого же уровня, как применялись против Ирана в течение очень многих лет с отключением свифтов, с эмбарго на покупку нефтепродуктов и так далее – даже в этом случае ничего катастрофически страшного с нашей страной не случится. Но это будет лишний повод закрутить гайки в отношении пятой колонны», – считает Матвейчев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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