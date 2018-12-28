В Москве школьникам раздали «агитки» с ошибками и портретом Собянина

Знаменитую скульптуру Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» переименовали в брошюре, которую с подачи мэрии Москвы распространяют в столичных школах. Теперь учащиеся младших классов будут знать, что скульптура называется «Рабочий и крестьянка». Примечательно, что со вступительным словом к московским школьникам в этой книге обратился сам мэр столицы Сергей Собянин.

Книга называется «Как транспорт помог друзьям Москву узнать». В обращении к читателю Собянин пожелал «дорогому юному другу», который держит в руках эту «замечательную книгу», «приятного путешествия по Москве вместе с героями книги – оно подарит массу новых открытий и впечатлений».

Название, которым автор книги Наталья Игнатенко наградила известную на весь мир скульптуру, действительно, стало открытием для москвичей. Родители школьников рассказали об этом в соцсетях.

«Вот такие агитки раздают в школах первоклашкам. Учитесь! – с издевкой пишет Станилав Я. в «Фейсбуке». – С.С. [Сергей Собянин] берётся помочь детям, а может, и их родителям лучше узнать Москву. В частности, мы узнаем, что статуя Мухиной называется «Рабочий и крестьянка».

«А нам на это произведение искусства ещё и читательский дневник сказали заполнить и главную мысль данного произведения написать, – констатировала Женя М. – А раньше дарили книги классику, например Драгунского, которого зачитывали до дыр».

Книга, как следует из выходных данных, издана тиражом в 120 тысяч экземпляров ООО «Издательский дом «МР-Пресса» подписана в печать в сентябре этого года. Эта же компания, по данным из открытых источников, является издателем бесплатных газет «Мой район», «Мой район. Парковый выпуск», «Малый бизнес» и журнала «Мой район. Здоровье». Учредителями ООО, согласно открытой информации, выступают Сергей Моисеев и Алексей Синельников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.12.18

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