Риски-2019: России угрожает «бомба замедленного действия»

России в 2019 году грозят усиление санкционного давления, ухудшение отношений с ближайшими соседями, а ситуация с республиками Средней Азии схожа с бомбой с часовым механизмом. В числе внутренних рисков – межэлитные конфликты накануне транзита власти. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, председатель Комитета по политтехнологиям РАСО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Как отметил собеседник агентства, внешние риски, которые угрожают России в наступающем году – это усиление санкций, отключение от международной финансовой системы SWIFT, а также давление на российские компании, оказавшиеся под санкциями, с целью поменять структуру управления. При этом не исключены риски военных конфликтов по периферии.

«Я думаю, номер один – это Украина, – пояснил Минченко, отметив, что велика вероятность эскалации напряженности и в отношениях с другими соседними государствами. – Здесь самые очевидные претенденты – Белоруссия и Армения, но, я думаю, есть риск ухудшения и с Молдовой. Очевидно, что бомбами с замедленным таймером являются Центрально-Азиатские республики, в том числе Казахстан, где не решен вопрос о модели транзита власти».

В числе внутренних рисков, которым подвергнется Россия в наступающем году – снижение экономического роста и проблематичность реализации заявленного президентом РФ так называемого прорыва, отметил политолог.

Кроме того, явной угрозой станут и конфликты между федеральными и региональными элитами, а также и внутри самих федеральных элит накануне транзита власти, который, судя по всему, должен состояться в 2021-24 годах. Все это будет происходить на фоне общего снижения социального самочувствия населения и роста протестных настроений, пояснил собеседник агентства.

При этом активизация протеста может самым серьезным образом сказаться на предстоящих в 2019 году губернаторских выборах в регионах страны. «Я думаю, что надо будет посмотреть на результаты региональных выборов в 2019 году. Они могут быть весьма непредсказуемыми», – прогнозирует Минченко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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